5G destekleyen telefon modelleri 2025: 5G uyumlu İOS ve Android modeller

5G hizmeti Türkiye genelinde 1 Nisan 2026 itibarıyla kademeli olarak sunulmaya başlanacak. Bu kapsamda, kullandığınız telefon modeli 5G'yi destekleyecek mi, desteklemeyecek mi kontrol edebilirsiniz. İşte, 5G'ye geçebilecek cep telefonu modelleri...

Yayınlama Tarihi: 19.10.2025 17:08
  • 5G hizmeti, Türkiye genelinde 1 Nisan 2026'da kademeli olarak başlayacak.
  • 5G uyumlu telefon modelleri arasında iPhone 12 ve sonrası, Samsung Galaxy S21 ve sonrası, Xiaomi Mi 11 ve sonrası yer alıyor.
  • Huawei, Vivo, Realme ve OPPO'nun bazı modelleri de 5G desteği sunuyor.

5G hizmeti, Türkiye genelinde 1 Nisan 2026 itibarıyla kademeli olarak sunulmaya başlanacak.

Bu yeni dönemle birlikte, mobil internet hızında devrim yaşanacak.

Ancak bu teknolojiden yararlanabilmek için, kullandığınız telefonun 5G destekli olup olmadığını bilmeniz gerekiyor.

Peki; 5G uyumlu cep telefonu modelleri açıklandı mı, hangileri? OİS ve Android için hangi modeller desteklenecek? İşte, 5G uyumlu cep telefonu modelleri listesi...

5G UYUMLU IOS MODELLERİ

Apple, 5G teknolojisine geçişi iPhone 12 serisiyle başlatmıştır ve bu tarihten sonra piyasaya sürülen tüm ana modellerde 5G desteği standart olarak yer almaktadır.

iPhone 12 Serisi: iPhone 12 Mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max

iPhone 13 Serisi: iPhone 13 Mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max

iPhone 14 Serisi: iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max

iPhone 15 Serisi: iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max

iPhone 16 Serisi (En Yeni): Tüm iPhone 16 modelleri

5G UYUMLU ANDROID MODELLERİ

Samsung:

Galaxy S21, S22, S23, S24, S25

Galaxy Z Flip 3, 4, 5, 6

Galaxy Z Fold 3, 4, 5, 6

Galaxy A33, A34, A53, A54, A73 5G

Xiaomi:

Mi 11, 12, 13, 14, 15 serisi

Redmi Note 12, 13, 14 Pro 5G

Poco F4, F5, X4 Pro, X5 Pro

OPPO:

Reno 6, 7, 8, 9 serisi

Find X3, X5, X6

Vivo:

V21, V23, V25, V27, Y36, Y100 serisi

Realme:

GT Master, GT2, GT3, 11 Pro, 12 Pro serisi

Huawei:

Mate 40 Pro, Mate 50 Pro, P50, P60 Pro 

