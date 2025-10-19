5G destekleyen telefon modelleri 2025: 5G uyumlu İOS ve Android modeller

- 5G hizmeti, Türkiye genelinde 1 Nisan 2026'da kademeli olarak başlayacak.
- 5G uyumlu telefon modelleri arasında iPhone 12 ve sonrası, Samsung Galaxy S21 ve sonrası, Xiaomi Mi 11 ve sonrası yer alıyor.
- Huawei, Vivo, Realme ve OPPO'nun bazı modelleri de 5G desteği sunuyor.
5G hizmeti, Türkiye genelinde 1 Nisan 2026 itibarıyla kademeli olarak sunulmaya başlanacak.
Bu yeni dönemle birlikte, mobil internet hızında devrim yaşanacak.
Ancak bu teknolojiden yararlanabilmek için, kullandığınız telefonun 5G destekli olup olmadığını bilmeniz gerekiyor.
Peki; 5G uyumlu cep telefonu modelleri açıklandı mı, hangileri? OİS ve Android için hangi modeller desteklenecek? İşte, 5G uyumlu cep telefonu modelleri listesi...
5G UYUMLU IOS MODELLERİ
Apple, 5G teknolojisine geçişi iPhone 12 serisiyle başlatmıştır ve bu tarihten sonra piyasaya sürülen tüm ana modellerde 5G desteği standart olarak yer almaktadır.
iPhone 12 Serisi: iPhone 12 Mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max
iPhone 13 Serisi: iPhone 13 Mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max
iPhone 14 Serisi: iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max
iPhone 15 Serisi: iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max
iPhone 16 Serisi (En Yeni): Tüm iPhone 16 modelleri
5G UYUMLU ANDROID MODELLERİ
Samsung:
Galaxy S21, S22, S23, S24, S25
Galaxy Z Flip 3, 4, 5, 6
Galaxy Z Fold 3, 4, 5, 6
Galaxy A33, A34, A53, A54, A73 5G
Xiaomi:
Mi 11, 12, 13, 14, 15 serisi
Redmi Note 12, 13, 14 Pro 5G
Poco F4, F5, X4 Pro, X5 Pro
OPPO:
Reno 6, 7, 8, 9 serisi
Find X3, X5, X6
Vivo:
V21, V23, V25, V27, Y36, Y100 serisi
Realme:
GT Master, GT2, GT3, 11 Pro, 12 Pro serisi
Huawei:
Mate 40 Pro, Mate 50 Pro, P50, P60 Pro