5G'ye nasıl geçilir? Farklı operatörde 5G'ye geçiş: Turkcell, Vodafone, Türk Telekom...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye'de 5G dönemi...

2019 yılındaki resmi testlerle başlayan ve uzun yıllardır devam eden 5G hazırlık çalışmaları, bu yıl itibarıyla son aşamaya geldi.

Bugün gerçekleştirilen 5G ihalesinde 2 frekans bandında 11 paket için verilen en yüksek tekliflerin toplam tutarı, KDV dahil 3 milyar 534 milyon dolar oldu.

Şimdiden kullanıcılar 5G'ye geçerek teknoloji ve hızın tadını çıkartmak istiyor.

Daha hızlı, daha güvenilir ve daha yüksek kapasiteye sahip bir mobil iletişim altyapısı olan 5G'ye nasıl geçilir sorusu, operatör kullanıcılarının gündeminde yer alıyor.

Peki; Turkcell, Vodafone, Türk Telekom'da 5G'ye nasıl geçilir? İşte, izlemeniz gereken adımlar...

5G'YE GEÇMEK İÇİN:

İlk olarak 5G destekli telefon veya cihaz edinin.

iPhone 12 ve sonrası modeller, Samsung S21, S22, S25, Xiaomi 15 gibi cihazlar 5G desteğine sahiptir.

Eski cihazlar (4G veya 3G destekli) 5G’yi kullanamaz.

Mevcut SIM kartınız 5G uyumlu değilse operatörünüzden yeni 5G SIM kart talep edin.

Türkiye’de Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom 5G hizmeti sunuyor.

5G, ilk olarak nüfusun yoğun olduğu Marmara Bölgesi'nde, İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Bursa ve Konya gibi illerde kullanılmaya başlanacak ve ilk sinyaller buralardan alınacak.

TURKCELL 5G'YE NASIL GEÇİLİR

5G’ye geçmek için Turkcell Uygulamasından abonelik ayarlarınızı değiştirebilir ya da 5G yazıp 2200’a SMS gönderip servisin aktif edilmesi gerekmektedir.

VODAFONE 5G'YE NASIL GEÇİLİR

Hizmeti ücretsiz olarak açmak için 5G yazıp 7000'e gönderebilir veya Yanımda üzerinden ilgili hizmet açma, kapama işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

TÜRK TELEKOM 5G'YE NASIL GEÇİLİR

5G yazıp 5555'e göndermeniz veya 4441444 Çağrı Merkezimizi aramanız yeterlidir.