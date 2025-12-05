Uydu interneti Starlink bir ülkede daha kullanıma sunuldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

SpaceX, dünya genelinde 150'den fazla ülkede ve 7 milyondan fazla kullanıcıya hizmet veren Starlink ağını genişletmeye devam ediyor.

Şirket, X hesabı üzerinden yaptığı resmi açıklamayla uzaydan internet hizmetinin Güney Kore’de de aktif hale getirildiğini duyurdu.

HIZI YÜZDE 50 ARTTI

Şirket verilerine göre 2025 yılında Starlink’in yoğun saatlerdeki ortalama hızı yüzde 50’den fazla artış gösterdi.

Bu yıl ortalama indirme hızı 200 Mbps’in, yükleme hızı ise 30 Mbps’in üzerine çıkarken gecikme süresi 26 milisaniye olarak kaydedildi.

10 BİNDEN FAZLA UYDU YÖRÜNGEDE

SpaceX, Falcon 9 roketleri aracılığıyla bugüne kadar 10 binden fazla Starlink uydusunu yörüngeye yerleştirmeyi başardı.

Toplamda 30 binden fazla uyduyu konumlandırmayı hedefleyen şirket, 2026 yılında "V3" uydularıyla gigabit seviyesinde hız sunmayı planlıyor.

TÜRKİYE LİSTEDE YER ALMIYOR

Güney Kore’den önce Montserrat, Lihtenştayn ve Kazakistan gibi birçok ülkede devreye alınan hizmet, kapsama alanında olmasına rağmen yasal izinler verilmediği için Türkiye’de kullanılamıyor.