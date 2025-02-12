ABD endişeli: Çin'in telekomünikasyon şirketleri DeepSeek ile seviye atlıyor

Haber Merkezi

Uydu bağlantısı ABD telekomünikasyon şirketleri için şu anda öncelikli bir konu olsa da Çin'de durum biraz farklı.

Çin'in üç büyük telekom operatörü China Mobile, China Telecom ve China Unicom, DeepSeek'in yapay zeka yeteneklerini bulut bilişim hizmetlerine entegre ederek, işletmelere ve geliştiricilere yapay zeka araçlarını daha erişilebilir hale getiriyor.

Bu durum, uzun vadede telekom kullanıcılarının deneyimini de etkileyecek gibi görünüyor.

DEEPSEEK'İN YÜKSELİŞİ VE ETKİLERİ

DeepSeek'in maliyet açısından verimli yapay zeka yetenekleri, son zamanlarda dikkat çekiyor.

Günlük tüketici için bu entegrasyonlar hemen fark edilmeyebilir. Ancak yapay zeka destekli müşteri hizmetleri, sohbet robotları ve sanal asistanların daha duyarlı ve akıllı hale gelmesiyle bu durum değişebilir.

Akış hizmetlerinde ve e-ticaret platformlarında kullanılan yapay zeka destekli öneri sistemleri daha kişiselleştirilmiş içerikler sunabilir.

Akıllı ev cihazları da gelişmiş yapay zeka yeteneklerinden faydalanarak daha verimli otomasyon ve kullanıcı deneyimlerine yol açabilir.

GÜVENLİK ENDİŞELERİ VE ABD'NİN TEPKİSİ

DeepSeek'in yükselişi, Çin hükümetiyle olası veri paylaşımı konusunda endişelere yol açtı.

ABD'li yetkililer, uygulamanın ulusal güvenlik riskleri taşıdığını belirterek hükümet cihazlarından yasaklanmasını talep ediyor.

Bazı ülkeler DeepSeek'in kullanımını kısıtladı ve önerilen ABD yasası uygulamanın varlığını daha da sınırlayabilir.

ABD'Lİ TELEKOM ŞİRKETLERİ NE YAPACAK

Verizon, T-Mobile ve AT&T gibi ABD'li telekom şirketlerinin de yapay zeka alanında yatırımlarını artırması gerekiyor.

Bu şirketler de son zamanlarda yapay zeka entegrasyonu duyurmuş olsa da rekabetin daha yeni başladığı söylenebilir.