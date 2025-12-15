2026'da 16 GB RAM'li telefonlar nadir bulunur hale gelecek

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Akıllı telefon sektöründen gelen son sızıntılar, 2026 yılında donanım meraklılarını üzecek bir tabloyu işaret ediyor.

Bellek modüllerindeki maliyet artışı ve tedarik sıkıntıları nedeniyle üreticilerin RAM kapasitelerini düşürmeye hazırlandığı iddia ediliyor.

DAHA AZ ÖZELLİK, DAHA YÜKSEK FİYAT

Hindistan'da piyasaya sürülen iQOO 15 modelinin selefine göre yüzde 33 zamlanması, yaklaşan fiyat dalgasının ilk sinyali olarak görülüyor.

Ancak fiyat hassasiyeti yüksek pazarlarda sadece zam yapmanın satışları düşüreceğini bilen üreticiler, maliyetleri dengelemek için donanım özelliklerini kısacak.

Naver kaynaklı sızıntılara göre, 2026'da 16 GB RAM'e sahip telefonlar, üreticilere özel istisnai modeller dışında piyasadan neredeyse tamamen silinebilir. Daha endişe verici olan ise, tüketicilerin daha düşük RAM kapasitesine sahip cihazlar için mevcut modellerden daha yüksek fiyatlar ödemek zorunda kalma ihtimali.

KAPASİTELER YARI YARIYA DÜŞEBİLİR

Sektörden gelen raporlar, RAM kapasitelerindeki olası düşüşü şu şekilde özetliyor:

12 GB modeller: Yerini 6 GB veya 8 GB RAM'li versiyonlara bırakabilir.

8 GB modeller: Kapasiteleri yüzde 50 oranında azalarak 4 GB veya 6 GB seviyesine gerileyebilir.

BİLGİSAYAR PAZARINA DA SIÇRADI

Bellek arzındaki sıkıntı sadece telefonlarla sınırlı kalmıyor. TrendForce raporuna göre, Dell ve Lenovo gibi bilgisayar devleri de müşterilerini yaklaşan fiyat artışları konusunda uyarmaya başladı.

Özellikle Dell'in PC fiyatlarında yüzde 15 ila 20 oranında artış yapması beklenirken, Samsung'un da mevcut Galaxy telefonlarının fiyatlarını yukarı çekeceği konuşuluyor.