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Haber Merkezi

ABD'de, Elon Musk'ın Trump yönetiminin maliyet kısma politikalarına verdiği destek nedeniyle Tesla showroom'ları protesto edildi.

Cumartesi günü düzenlenen gösteriler, şirketin imajı ve satışları açısından potansiyel riskleri gözler önüne serdi.

New York, Seattle, Kansas City ve Kaliforniya gibi birçok şehirde bir araya gelen protestocular, Tesla'nın showroom'larının önünde toplandı.

NAZİ BENZETMESİ

Organizatörler, ülke genelinde düzinelerce noktada gösteri düzenlendiğini belirtti. Protestocular, Musk'ın Trump ile olan yakın ilişkisini eleştirirken, bazıları Trump yönetimini Nazilere benzeten pankartlar taşıdı. Musk ise daha önce bu tür suçlamaları kesin bir dille reddetmişti.

Musk, Trump hükümetinin "hükümet verimliliği departmanı" olarak adlandırılan Doge'un başına geçti.

Doge'un yürüttüğü politikalar kapsamında bazı devlet kurumları kapatıldı ve federal çalışanlar toplu şekilde işten çıkarıldı. Hukuk uzmanları, bu hamlelerin anayasal olup olmadığı konusunda tartışmalar sürdürüyor.

YATIRIMCILAR DA ENDİŞELİ

Tesla yatırımcıları, Musk'ın Trump yönetimiyle yakın ilişkisinin şirketin satışlarını nasıl etkileyeceğini sorgulamaya başladı.

Özellikle liberal eyaletlerde yaşayan tüketicilerin bu durumdan etkilenerek Tesla'dan uzaklaşabileceği konuşuluyor.

Örneğin, Kaliforniya, ABD'deki en büyük elektrikli araç pazarlarından biri olmasına rağmen, Cumhuriyetçi Parti ve Trump yönetiminin teknolojiye karşı mesafeli duruşu Tesla için risk oluşturabilir.

ÜNLÜ İSİMLERDEN BOYKOT ÇAĞRISI

Amerikalı müzisyen Sheryl Crow, sosyal medyada paylaştığı bir videoda Tesla'sını sattığını duyurdu.

Crow, arabasını elden çıkararak elde ettiği geliri "Başkan Musk tarafından tehdit altında olan" ABD Ulusal Kamu Radyosu'na (NPR) bağışladığını açıkladı.

Tesla yetkilileri, şirketin Musk'tan bağımsız olduğunu öne sürse de Tesla'nın hızlı yükselişinin Musk'ın servetini büyütmede kritik bir rol oynadığı biliniyor.

Bloomberg'e göre Musk'ın servetinin üçte biri Tesla hisselerinden, diğer üçte biri SpaceX'ten, geri kalanı ise xAI, X sosyal ağı, Boring Company ve Neuralink gibi girişimlerden oluşuyor.

Musk, Tesla ve SpaceX'teki hisselerini teminat olarak kullanarak milyarlarca dolarlık kişisel krediler aldı.

TESLA SATIŞLARI DÜŞÜŞTE

Tesla, 2024 yılında küresel otomotiv sektöründeki zorluklarla birlikte ilk kez yıllık satış düşüşü yaşadı.

Musk'ın siyasi duruşunun bu gerilemeye katkısı olup olmadığı netlik kazanmazken, şirket sağ görüşlü yeni müşteriler kazanarak sol görüşlü müşterilerdeki kaybını dengelemeye çalışabilir.

Almanya'da Tesla satışlarının Aralık ayında aşırı sağcı AfD'ye destek açıklaması sonrası ocak ayında yıllık bazda yüzde 60 düşmesi, bu politikanın Avrupa pazarına etkisini de gözler önüne serdi. Ancak teslimat süreçleri gibi başka faktörler de bu düşüşte rol oynamış olabilir.

Öte yandan, Tesla'nın siyasi gerilimlerden başka şekillerde de etkilenebileceği belirtiliyor.

İngiltere'de Liberal Demokrat lider Ed Davey, ABD'nin çelik ithalatına vergi koyması nedeniyle İngiltere'nin Tesla'ya ek gümrük vergisi getirmesi gerektiğini söyledi.