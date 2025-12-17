Edirne’de öğrencilerden hayat kurtaran buluş: Akıllı denge bilekliği

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Trakya Üniversitesi Edirne Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu’nda eğitim gören öğrenciler, risk grubundaki bireyler için dikkat çekici bir teknolojiye imza attı. Biyomedikal Cihaz Teknolojisi ve Elektrik Teknolojisi programı öğrencilerinden oluşan ekip, düşme algılayıcı sensörleri yazılımla birleştirerek el bileğine takılabilen akıllı bir denge bilekliği tasarladı.

Yaklaşık 3 ay süren çalışmanın ardından ortaya çıkan bileklik; düşme, evden ayrılma ve eve dönüş gibi durumları algılayarak, kullanıcının belirlediği yakınlarına cep telefonu üzerinden anlık bildirim gönderiyor.

EV İÇİ VE DIŞI GÜVENLİK HEDEFLENİYOR

Danışman öğretim elemanlarının rehberliğinde geliştirilen sistem, yalnız yaşayan ya da gün içinde tek başına kalan yaşlı ve hasta bireylerin güvenliğini artırmayı amaçlıyor. Bileklik, ivme sensörleri sayesinde düşme ve bayılma durumlarını tespit ederken, ev içine kurulan sinyalizasyon sistemiyle de kullanıcının evden ayrılıp ayrılmadığını belirleyebiliyor.

“Düşme algılandı”, “evden ayrıldı” ve “eve geldi” gibi uyarılar, özellikle denge ve unutkanlık problemi yaşayan bireylerin yakınlarının hızlı şekilde bilgilendirilmesini sağlıyor.

"RİSK GRUBUNDAKİ BİREYLER İÇİN ÖNEMLİ BİR İHTİYAÇ"

Elektronik ve Otomasyon Bölümü Öğretim Görevlisi Ahmet Yılmaz, geliştirilen bilekliğin önemli bir ihtiyaca karşılık geldiğini belirterek, “Yaşlı ve hasta bireylerin ev içinde ya da dışında yaşayabileceği olumsuzluklara karşı önlem almayı hedefledik. Günlük yaşamı zorlaştırmayan, pratik bir tasarım ortaya koyduk.” dedi.

Öğretim Görevlisi Dr. İlke Kurt ise farklı bölümlerde okuyan öğrencilerin iş birliğiyle ortaya çıkan projenin, teorik bilginin pratiğe başarılı bir yansıması olduğunu vurguladı. Kurt, bilekliğin geniş bir yaş grubuna hitap edebileceğini ifade etti.

ÖĞRENCİLER PROJEYİ GELİŞTİRMEYE KARARLI

Elektrik Teknolojisi Programı 2. sınıf öğrencisi Yiğit Efe, proje sürecinde birçok deneme yaptıklarını belirterek, “Karşılaştığımız hatalara rağmen çalışan bir sistem ortaya koyduk. Yazılımını da kendimiz geliştirdik. Önümüzdeki dönemde tasarımı daha da iyileştirmeyi hedefliyoruz.” diye konuştu.

Projede yer alan öğrencilerden Bedirhan Aktaş da düşmelerin, yaşlılar ve denge problemi yaşayan hastalar için ciddi sağlık sorunlarına yol açabildiğine dikkat çekerek geliştirilen bilekliğin, bu riskleri azaltmada önemli bir rol üstlenebileceğini ifade etti.