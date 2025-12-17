ChatGPT'nin görsel üretme aracı yenilendi: İşte gelen tüm özellikler

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Yapay zeka teknolojileri alanında lider konumda bulunan OpenAI, geçtiğimiz hafta GPT-5.2 modelini yayınlamasının hemen ardından görsel üretim aracını da yeniledi.

Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre güncellenen ChatGPT Images, eski sürüme kıyasla dört kat daha hızlı çalışarak performans anlamında büyük bir sıçrama yapıyor.

GELİŞMİŞ DÜZENLEME VE METİN YETENEĞİ ARTIRILDI

Yeni sürüm, kullanıcıların görsellere öğe ekleme, çıkarma veya nesnelerin yerini değiştirme gibi karmaşık talimatlarını çok daha iyi analiz ediyor.

Fotoğraf düzenleme süreçlerinde renk uyumu ve ışık detayları korunurken, geçmişte sıkça karşılaşılan görsel deformasyon sorunları büyük ölçüde gideriliyor.

Ayrıca yapay zeka modellerinin genellikle zorlandığı görsel üzerine metin yazma konusunda da ciddi iyileştirmeler sunuluyor.

REKABET KIZIŞIYOR

Güncelleme kapsamında ChatGPT'nin yan menüsüne, içinde hazır filtreler ve ilham verici örnek komutların bulunduğu özel bir "Görseller" bölümü ekleniyor.

Google'ın Nano Banana Pro ve Gemini modelleriyle yakaladığı kullanıcı artışına bir yanıt niteliği taşıyan bu yeni özellik, bugünden itibaren kademeli olarak tüm kullanıcılara açılacak.