ABD'de TikTok yasaklanıyor! Joe Biden imzayı attı ABD Başkanı Joe Biden'ın yasa tasarısını onaylamasının ardından TikTok'un ABD'deki hisselerini devretmesi için 12 aylık süre resmen başladı.

ensonhaber.com

ABD’nin dünya genelinde tartışmaların odağı olan sosyal medya uygulaması TikTok ile savaşında yeni gelişme..

ABD Temsilciler Meclisi’nde yapılan oylamayla, Çinli ByteDance şirketinin sahibi TikTok’un ABD’deki varlıklarının başka bir şirkete satılmaması durumunda ülkede yasaklanması kabul edilmişti.

Biden onayladı

Tasarı bugün ABD Başkanı Joe Biden'a sunuldu. Biden'ın tasarıyı imzalamasıyla yasal süreç resmen başladı.

1 yıla kadar süresi var

Tasarıya göre, ByteDance’ın TikTok’u elden çıkarması için 6 aydan 1 yıla kadar süresi var.