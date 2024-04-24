ABD'de TikTok yasaklanıyor! Joe Biden imzayı attı

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ABD’nin dünya genelinde tartışmaların odağı olan sosyal medya uygulaması TikTok ile savaşında yeni gelişme..
ABD Temsilciler Meclisi’nde yapılan oylamayla, Çinli ByteDance şirketinin sahibi TikTok’un ABD’deki varlıklarının başka bir şirkete satılmaması durumunda ülkede yasaklanması kabul edilmişti.
Biden onayladı
Tasarı bugün ABD Başkanı Joe Biden'a sunuldu. Biden'ın tasarıyı imzalamasıyla yasal süreç resmen başladı.
1 yıla kadar süresi var
Tasarıya göre, ByteDance’ın TikTok’u elden çıkarması için 6 aydan 1 yıla kadar süresi var.
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