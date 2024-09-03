Ağustos ayının en iyi Android telefonları belli oldu Akıllı telefon kıyaslama platformu AnTuTu, ağustos ayının en güçlü Android telefonlarını açıkladı.

Haber Merkezi

Dünyanın en çok tercih edilen akıllı telefon kıyaslama platformu AnTuTu, akıllı telefonları birçok yönden test ederek her telefona belirli bir puan veriyor.

Şirket, yeni yayınladığı bir gönderide, Ağustos 2024'ün en yüksek puan alan Android akıllı telefonlarını açıkladı.

AnTuTu’nun 1/31 Ağustos arası topladığı istatistiklere göre, amiral gemisi sıralamasında zirve değişti.

ZİRVENİN YENİ SAHİBİ RED MAGIC 9 PRO

AnTuTu'nun Benchmark testine göre, Ağustos 2024'ün en yüksek puan alan Android akıllı telefonu, diğer tüm rakiplerini geride bırakan Red Magic 9 Pro modeli oldu.

Hız aşırtmalı Snapdragon 8 Gen 3'ten güç alan Red Magic 9 Pro modeli, 2 milyon 043 bin 275 puan aldı ve zirvenin yeni sahibi oldu.

Listenin ikinci ve üçüncülük koltuğunda ise sırasıyla IQOO 12 (2.036.712) ve Dimensity 9300+ işlemcili Redmi K70 Ultra (2.019,651) bulunuyor.

AĞUSTOS AYININ EN İYİ 10 ANDROID TELEFONU

Red Magic 9 Pro - 2.043.275

iQOO 12 - 2.036.712

Redmi K70 Ultra - 2.019.651

vivo X100 - 1.992.147

iQOO Neo9S Pro - 1.965.644

Mi 14 Ultra - 1.930.733

Mi 14 - 1.928.986

Redmi K70 Pro - 1.914.903

nubia Z60 Ultra - 1.883.900

OnePlus 12 - 1.860.275