Dünya Kupası'nda Hakem Sampaio'nun İngilizce'si anlaşılmadı, futbolcular birbirine baktı! İşte o anlar

2026 FIFA Dünya Kupası'nın açılış maçında Güney Afrika ile Meksika karşı karşıya geldi.

Sahadan 2-0 mağlup ayrılan Güney Afrika, yalnızca skorla değil, maç içinde yaşanan ilginç bir olayla da gündeme geldi.

84. dakikada takım kaptanı Themba Zwane, topsuz alanda rakibine yönelik müdahalesi nedeniyle VAR incelemesine takıldı.

Pozisyonu ekran başında izleyen hakem Wilton Sampaio, hareketi şiddetli davranış olarak değerlendirdi ve Zwane'yi doğrudan kırmızı kartla oyundan ihraç etti.

FIFA'nın yeni uygulaması gereği hakem Sampaio VAR incelemelerinin sonucunu stadyum hoparlörlerinden seyircilere ve futbolculara açıkladı.

Anonsu anlaşılmadı

Sampaio'nun yaptığı İngilizce anons ise Güney Afrikalı oyuncular tarafından anlaşılmakta güçlük çekilen bir açıklamaya dönüştü.

Kameralara yansıyan görüntülerde bazı futbolcuların şaşkınlıkla hakemi dinlediği, hatta kaptan Zwane'nin bir süre oyundan atıldığını bile fark etmediği görüldü.

Kararın netleşmesi ve kırmızı kartın gösterilmesinin ardından oyuncular durumun farkına vardı.