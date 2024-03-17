Akıllı telefon bağımlılığı artıyor: İşte çok sık ekrana bakmanın sağlığa etkileri Teknolojinin sınırsız ve ölçüsüz kullanılması ile ortaya çıkan ve kişiyi kontrol eden bir duruma dönüşen telefon bağımlılığı, bazı sağlık sorunlarını da beraberinde getiriyor.

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Günümüzde akıllı telefonlar, hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Ancak bu teknolojik ilerlemenin getirdiği bağımlılık riski giderek artıyor.

Pek çok kişi, sürekli olarak telefona bakma alışkanlığı ediniyor ve bu durumun sağlık üzerinde olumsuz etkileri olduğu giderek daha fazla araştırma tarafından ortaya konuyor.

Akıllı telefon bağımlılığını belirlemek için 10 soru yöneltilen kişilerin yüzde 40'ının telefonlarına bağımlı olduğu sonucuna ulaşılan bir araştırma yapıldı.

Araştırma sonucunda, telefonların geç saatlere kadar kullanılmasının da büyük ölçüde bağımlılıkla ilişkilendirildiği ortaya çıktı.

Peki ekran bağımlısı olan kişileri ileride hangi sağlık sorunları bekliyor? Gelin bu sorunun yanıtına yakından bakalım.

1. Uyku sorunları

Telefonlarını uzun süre kullanan kişilerin uyku kalitesinin düşük olduğu belirlenen araştırmaya göre, gece geç saatlere kadar akıllı telefon kullanımı uykuya dalmada güçlük çekmeye, uyku süresinin azalmasına ve gündüz yorgunluğuna neden oluyor.

Uzmanlar ise telefon ekranlarının gri ton moda alınması ve bunun telefonu daha az ilgi çekici hale getireceği tavsiyesinde bulunuyor.

Uyumadan önce, yatakta ya da yatak odasında laptop, cep telefonu gibi cihazların bulunmaması gerektiğini belirten uzmanlar, herhangi bir elektronik cihazdan gelen ışığın uyku hormonu olarak bilinen melatonin seviyesini etkileyebileceğini söylüyor.

2. Doku bozuklukları

Mobil cihazın aşırı kullanımıyla ilişkili tekrarlayan hareketler, hem inflamatuar, hem de dejeneratif (dokuların normal yapılarının bozulup normal fonksiyonlarını yapamayacak hale gelmeleri) veya nörolojik olarak kas ve eklem düzeyinde hasara neden olabiliyor.

Örneğin, kıkırdak dejenerasyonu nedeniyle başparmak ekleminde çeşitli iltihaplı hastalıklar meydana gelebiliyor.

Ayrıca hareketsiz bir yaşam tarzı, cep telefonunun aşırı kullanımının başka bir sonucu olabilir.

Dijital cihazların aşırı kullanımı, günlük fiziksel aktivitede azalmaya yol açabilir, bu da diyet gibi diğer faktörlerle birlikte vücut ağırlığının ve obezitenin artmasını kolaylaştırabilir..

3. Göz sağlığı

Uzun süre ekrana bakmak gözlerde yorgunluk, kızarıklık ve kuruluk hissine neden olabilir. Bu durum, dijital göz yorgunluğu sendromu olarak adlandırılır.

Mavi ışık yayılımı, uzun süre maruz kalındığında gözlerde tahribata yol açabilir ve uyku düzenini olumsuz etkileyebilir.

4. Duruş bozuklukları

Omuz ve boyun bölgesinde aşırı yüklenme ve gerginlik hissi de meydana gelebilir. Eldeki akıllı telefon veya tablet ile aşırı zaman geçirmenin zorunlu duruşu nedeniyle bölgedeki kaslar gerilir. Bu durum, gövde ve omurilikte zayıflık ve kas kaybına da neden olabilir.

Bu zorunlu duruşların bir başka sonucu da baş hareketlerimizi kolaylaştıran kasların kasılması nedeniyle baş ağrısı ve hatta baş dönmesi hissidir.

5. Psikolojik etkiler

Teknoloji bağımlılığı nedeniyle sosyal yaşamdan ve sosyal yaşamın gerektirdiği gerçek ilişkilerden uzaklaşan birey, çeşitli psikolojik sorunlar ile karşı karşıya kalabiliyor.

Teknoloji bağımlılığının risk faktörü olduğu psikolojik sorunlar arasında depresyon öncelikli olarak sayılabilir.

Dış dünyadan ve çevresinden izole olan kişi, önceliklerini belirleyemeyerek planlarını sürekli erteliyor ve ailesi başta olmak üzere yakınlarından uzaklaşıyor.

6. Akciğer embolisi riski

Uzun saatlerini ekran karşısında geçiren kişilerde kan akışıyla ilgili sorunlar baş gösterebiliyor.

Sağlıklı bir kan akışı için kasların hareket etmesi gerekiyor; uzun süre hareketsiz kalmak ise kanın akışkanlığını azaltarak pıhtıya neden oluyor.

Damar tıkanıklıkları yaşamı tehdit edecek boyutlara ulaşabiliyor, akciğer embolisine yol açıyor.

Sakat kalmaktan kalbin durmasına kadar uzanan geri dönüşü olmayan hastalıklara yol açan bu durum, teknoloji bağımlılığının tehlikeli boyutunu ortaya koyuyor.

En çok telefon bağımlısı olan ülkeler

Kanada'da bulunan McGill Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, 2014 yılından 2020 yılına kadar dünya genelinde yaklaşık 35 bin kişiyi kapsayan bir rapor yayınladı.

Araştırmaya göre, akıllı telefonlara bağımlı olan ülkeler arasında ilk sırada Çin yer alıyor. Dünyanın en büyük akıllı telefon pazarı olan Çin, bu konuda şaşırtmıyor.

İkinci sırada ise petrol zengini Suudi Arabistan var. 21 milyon akıllı telefon kullanıcısının bulunduğu ülkede, telefon bağımlılığı ciddi bir sorun.

Malezya da son yıllarda artan akıllı telefon bağımlılığı nedeniyle üçüncü sırada yer alıyor. Ülkede genellikle Samsung ve Huawei tercih ediliyor.

Türkiye 8. sırada

Son zamanlarda artan akıllı telefon bağımlılığından ülkemiz de nasibini aldı. Yapılan araştırma göre Türkiye, dünyada 8. sırada yer alıyor.