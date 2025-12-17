Akıllı telefonlara yapay zeka zammı: Yeni yılda fiyatlar yükselecek

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Counterpoint Research tarafından yayınlanan çarpıcı bir analiz, teknoloji dünyasını bekleyen yeni bir fiyat krizini gözler önüne serdi.

Rapora göre yapay zeka teknolojilerinin tetiklediği donanım darboğazı, 2026 yılında akıllı telefonların ortalama satış fiyatını yüzde 6,9 oranında artıracak.

YAPAY ZEKA BELLEK KRİZİ BÜYÜYOR

Küresel veri merkezlerinin hızla büyümesi ve Nvidia sistemlerine olan yoğun talep, bellek çiplerinde büyük bir tedarik sorununa yol açtı.

Hem yapay zeka sistemlerinde hem de telefonlarda kritik öneme sahip olan DRAM bileşenlerine ulaşımın zorlaşması, üretim maliyetlerini doğrudan yukarı çekiyor.

MALİYETLER YÜZDE 40 ARTABİLİR

Giriş seviyesi telefonların üretim maliyetleri yıl başından bu yana yüzde 30’a varan oranlarda artış gösterdi.

Uzmanlar, bellek fiyatlarının 2026 yılının ikinci çeyreğine kadar yüzde 40 daha artabileceği ve bu durumun tüketiciye yansıyacağı konusunda uyarıyor.

DONANIM KALİTESİ DÜŞEBİLİR

Apple ve Samsung gibi devlerin süreci yönetebileceği düşünülürken, özellikle Çinli üreticilerin kâr marjlarını korumakta zorlanacağı öngörülüyor.

Maliyetleri düşürmek isteyen bazı firmaların, yeni modellerde kamera, ekran veya ses bileşenlerinde daha düşük kaliteli parçalar kullanma veya eski donanımları yeniden değerlendirme yoluna gidebileceği belirtiliyor.