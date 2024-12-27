Aksesuar üreticisi, Samsung Galaxy S25 serisinin son tasarımını sızdırdı

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Samsung Galaxy S25 serisi hakkında yeni sızıntılar gelmeye devam ediyor. Aksesuar üreticisi dbrand, Galaxy S25, S25+ ve S25 Ultra için ürettiği kılıfların görsellerini yayınlayarak telefonların tasarımını ortaya çıkardı.

TASARIM DETAYLARI

Görseller, Galaxy S25 Ultra'nın daha yuvarlak köşelere sahip olduğunu ve Galaxy S25 ve S25+ ile benzer bir tasarım dilini paylaştığını gösteriyor. Ayrıca, tüm modellerde kamera halkalarının siyah renkte olduğu görülüyor.

dbrand, Galaxy S25 serisi için kılıfların ön siparişini açtı. Kılıfların teslimatları ise ocak ayında başlayacak.

Samsung'un Galaxy S25 serisini 22 Ocak'ta tanıtması ve 24 Şubat'ta satışa sunması bekleniyor.

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

Galaxy S25 serisi, Qualcomm Snapdragon 8 Elite işlemci ve Android 15 tabanlı One UI 7 arayüzüyle gelecek.

Galaxy S25 Ultra'nın 16 GB RAM seçeneğiyle sunulması ve ultra geniş kamerasının 50 MP olması bekleniyor.