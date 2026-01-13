Sosyal medya devi X'te erişim sorunu yaşanıyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Sosyal medya devi çöktü...

Son günlerde Avrupa'nın pek çok ülkesini etkisi altına alan geniş çaplı elektrik kesintileri, kıtayı adeta karanlığa gömdü.

Şehirlerin ışıkları sönerken, günlük yaşam felç oldu, teknolojiye bağımlılığın acı gerçekleri bir kez daha gözler önüne serildi.

SOSYAL MEDYA AĞLARINA ERİŞİM SORUNU

Enerji altyapısındaki bu beklenmedik çöküş, sadece evleri değil, iş yerlerini, toplu taşımayı ve en önemlisi dijital iletişim ağlarını da vurdu.

Kaosun ortasında, milyonlarca kullanıcının anlık haberleşme ve bilgi alma aracı olan sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter), art arda yaşanan kesintilerin ardından adeta çöktü.

X (TWITTER) SESSİZLİĞE GÖMÜLDÜ

Kriz anlarında bilgi akışının en önemli mecralarından biri olan X, beklenmedik bir şekilde hizmet veremez hale geldi.

Milyonlarca kullanıcı, yaşadıkları sorunları duyurmak için platforma akın ettiğinde, karşılarında sadece bir hata mesajı buldu.

KÜRESEL ÇAPTA SORUN YAŞANIYOR

X'e erişim sorunu yaşayan kullanıcılar ana sayfada "Bir sorun oluştu. Yeniden yüklemeyi dene" veya "Akış yenilemedi" hataları ile karşılaştığını ifade ediyor.

Downdetector'e göre 13 Ocak Salı güncel verilerinde, saat 17.00 itibariyle X'e erişiminde sorun yaşandığı gözlemleniyor.

Bu da sorunun bölgesel değil, global çapta olabileceğine işaret ediyor.

X yetkililerinden henüz resmi bir açıklama gelmedi.

'BİLGİ FELÇİ' ENDİŞESİ

Bu durum, sosyal medyanın kriz yönetimindeki kritik rolünü bir kez daha vurgularken, dijitalleşmenin getirdiği bağımlılığın kırılganlığını da gözler önüne serdi.

X'in çöküşü, zaten gergin olan ortamı daha da artırarak, pek çok kişide "bilgi felci" endişesi yarattı.