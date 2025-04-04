Amazon'dan Starlink'e rakip: İnternet uyduları 9 Nisan'da fırlatılacak

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Amazon, Kuiper Projesi kapsamında ilk 27 uyduyu uzaya fırlatarak küresel internet erişimi alanında önemli bir adım atıyor.

"Kuiper Atlas 1" görevi kapsamında gerçekleşecek fırlatma, 9 Nisan'da Florida'daki Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonu'ndan yapılacak.

United Launch Alliance (ULA) tarafından Atlas V roketiyle gerçekleştirilecek fırlatma, Amazon'un bu büyük projesinin başlangıcını işaret ediyor.

KUİPER PROJESİ

Kuiper Projesi, SpaceX'in Starlink'ine benzer şekilde, alçak Dünya yörüngesinde (LEO) yaklaşık 3 bin 200 uydudan oluşan bir ağ kurmayı hedefliyor.

Amazon, 2019 yılında duyurduğu bu projeye 10 milyar dolar yatırım yapmayı planlıyor.

SpaceX'in Starlink'i, şu anda 125 ülkede beş milyondan fazla kullanıcıya hizmet verirken, Amazon da kendi web hizmetleri ve tüketici ürünleri deneyimiyle bu pazarda önemli bir yer edinmeyi hedefliyor.

Amazon'un Kuiper Projesi ile uzay tabanlı internet sektörüne girişi, bu alandaki rekabeti daha da kızıştırıyor.

SpaceX'in Starlink'i ile kıyaslandığında, Amazon'un daha yavaş bir başlangıç yapması bekleniyor.

Ancak, Amazon'un teknolojik altyapısı ve müşteri tabanı, Kuiper Projesi'nin başarılı olması için önemli bir avantaj sağlayabilir.

Bu proje, dünya genelinde internet erişiminin yaygınlaşmasına ve daha hızlı internet hizmetlerinin sunulmasına katkıda bulunabilir.