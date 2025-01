Apple Arcade 2025'e 10 yeni oyunla başlıyor

Haber Merkezi

Apple Arcade, oyunculara yeni yılda da zengin bir içerik sunmaya devam ediyor.

Platforma 10 yeni oyun eklenirken, mevcut oyunlar da yeni güncellemeler ve içeriklerle zenginleştiriliyor.

YENİ OYUNLAR

Apple Arcade'e eklenen yeni oyunlar arasında Final Fantasy+, Trials of Mana+, Rodeo Stampede+ ve It's Literally Just Mowing+ gibi popüler oyunlar yer alıyor.

6 Şubat'ta ise Apple Arcade'in ilk resmi lisanslı PGA TOUR oyunu olan PGA TOUR Pro Golf, Doodle Jump 2+ ve My Dear Farm+ oyunları platforma eklenecek.

OYUN GÜNCELLEMELERİ

Apple Arcade'deki bazı oyunlar da yeni güncellemeler ve içeriklerle zenginleştirildi:

Hello Kitty Island Adventure: 19 Ocak - 24 Şubat tarihleri arasında "Luck & Lanterns" etkinliği düzenlenecek.

Game Room: 16 Ocak'ta yeni bir kelime oyunu olan Word Wright eklenecek.

WHAT THE CAR?: 2024 yılının en iyi 25 topluluk seviyesi vurgulanıyor.

DİĞER GÜNCELLEMELER

NBA 2K25 Arcade Edition, Outlanders 2: Second Nature, Wheel of Fortune Daily, Snake.io+ ve Ridiculous Fishing EX gibi oyunlar da yeni güncellemeler alacak.