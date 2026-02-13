Apple bu 4 modelin fişini çekti: Mağazalarda artık satılmayacak

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Apple, yeni nesil ürün lansmanlarına sayılı günler kala mevcut ürün portföyünde kapsamlı bir yenilenme sürecine girdi.

Şirket kaynaklarından sızan bilgilere göre, bazı iPhone, iPad ve Mac modellerinde stoklar kritik seviyeye indi. Bu ürünlerin kısa süre içinde tamamen satıştan kaldırılması bekleniyor.

Apple Store çalışanlarının aktardığı bilgilere göre, üretimi durdurulacak modeller için yeni sevkiyat yapılmıyor ve mevcut stoklar hızla eriyor.

SATIŞI DURDURULACAK MODELLER

Shift Delete’de yer alan habere göre, geçtiğimiz yılın Şubat ayında "bütçe dostu" bir seçenek olarak hayatımıza giren iPhone 16e, satış listelerinden siliniyor. Mark Gurman, cihazın stoklarının tamamen tükendiğini ve Apple’ın bu modeli indirimli satmak yerine tamamen kaldırmayı tercih edeceğini belirtiyor. Yerine ise çok daha güçlü özelliklerle donatılmış iPhone 17e modelinin gelmesi bekleniyor.

Tablet tarafında da değişim rüzgarları sert esiyor. Bir yılını dolduran M3 işlemcili iPad Air, yerini M4 işlemcili yeni modele devrediyor. Mağazalardaki stok sıkıntısı, önümüzdeki haftalarda gerçekleşecek olan yeni lansmanın en somut kanıtı olarak değerlendiriliyor.

Apple’ın 2022'den bu yana güncellemediği giriş seviyesi monitörü Studio Display için de yolun sonu göründü. Fiziksel ve çevrimiçi mağazalarda bulunabilirliği minimuma inen monitörün, Şubat sonu veya Mart başında tanıtılacak yenilenmiş bir versiyonla piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Profesyonel kullanıcıları en çok heyecanlandıran gelişme ise MacBook Pro tarafında yaşanıyor. M4 Pro ve M4 Max işlemcili mevcut modellerin tedarik süreçlerinde yaşanan aksaklıklar, Apple'ın doğrudan M5 Pro ve M5 Max çiplerine geçiş yapacağını işaret ediyor. Bloomberg'e göre, üst seviye dizüstü bilgisayarlar Mart ayının başında en güncel M5 mimarisine sahip olacak.