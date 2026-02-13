NASA iklim değişikliğini uzaydan izleyecek: Görev 2030'da başlıyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

NASA, Dünya Sistemi Kaşifleri Programı kapsamında gezegenimizin atmosferini, buz tabakalarını ve ekosistemlerini daha detaylı incelemek üzere iki yeni gözlem görevi seçtiğini duyurdu.

En erken 2030 yılında fırlatılması planlanan bu uydular, iklim değişikliğinin neden olduğu çevresel değişimleri daha yüksek çözünürlükle gözlemlemeyi hedefliyor.

STRIVE İLE ATMOSFERİN KİMYASI ÇÖZÜLECEK

Kısa adı STRIVE olan görev, üst troposferden mezosfere kadar uzanan katmanlarda sıcaklık, ozon, aerosoller ve eser gazların detaylı ölçümlerini yapacak.

Güçlü kızılötesi sensörlerle donatılacak olan uydu, atmosferin günde 400 binden fazla anlık görüntüsünü yakalayarak bilim insanlarına eşsiz veriler sunacak.

EDGE, 3 BOYUTLU HARİTALAMA YAPACAK

Diğer görev olan EDGE ise ormanların üç boyutlu yapısını haritalandırmaya ve buzulların, buz tabakalarının ve deniz buzunun topografyasını ölçmeye odaklanacak.

Saniyede 150 bin lazer darbesi yayacak olan bu teknoloji, kutup bölgeleri ve ormanlar için önceki görevlerden çok daha keskin ve geniş kapsamlı görüntüler elde edilmesini sağlayacak.

İKLİM TAHMİNLERİNDE HASSASİYET ARTACAK

Bilim insanları, mevcut uyduların sağladığı verileri geliştirmek ve iklim modellerini daha doğru hale getirmek için bu tür yüksek çözünürlüklü ve dikey ölçümlere ihtiyaç duyulduğunu vurguluyor.

Uygun maliyetli Dünya bilim uyduları programının bir parçası olan bu görevler, üst atmosferin yüzey değişiklikleriyle nasıl etkileşime girdiğine göz atacak.