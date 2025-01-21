Apple, eski iPhone SE modelini satıştan kaldırdı

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Apple, iPhone SE 4 (veya iPhone 16E) modelini piyasaya sürmeye hazırlanırken, eski iPhone SE modelini satıştan kaldırma kararı aldı.

Bu karar, Apple'ın uygun fiyatlı bir iPhone seçeneği sunarak yeni kullanıcılar kazanma fırsatını kaçırmasına neden olabilir.

ESKİ İPHONE SE MODELİNİN AVANTAJLARI

Eski iPhone SE modeli, uygun fiyatı ve kompakt tasarımıyla hala birçok kullanıcı için cazip bir seçenek.

Apple, bu modeli daha düşük bir fiyata satışa sunarak Android kullanıcılarını iOS ekosistemine çekebilirdi.

YENİ İPHONE SE 4'ÜN FİYATI

Yeni iPhone SE 4, iPhone 14'ün tasarımını ve Apple Intelligence gibi gelişmiş özellikleri kullanacak. Bu nedenle, yeni modelin eski iPhone SE'den daha pahalı olması bekleniyor.

Apple, eski iPhone SE modelini daha düşük bir fiyata satışa sunarak gelişmekte olan ülkelerdeki pazar payını artırabilirdi. Bu bölgelerde, uygun fiyatlı Android telefonlar daha popüler.

iPhone SE 4, iPhone 14'ün tasarımını, Face ID'yi, A18 Bionic işlemciyi, 8 GB RAM'i ve 48 MP kamerayı kullanacak.