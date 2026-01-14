Meta'nın metaverse bölümü 73 milyar dolar zarar etti: İşten çıkarmalar başlıyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Meta, uzun süredir gündemde olan bütçe kısıtlamaları kapsamında metaverse odaklı Reality Labs biriminde, kapsamlı bir işten çıkarma operasyonuna başlıyor.

ABD basınında yer alan bilgilere göre şirket, bu hafta içerisinde ilgili birimdeki çalışanların yaklaşık yüzde 10'unun işine son verecek.

METAVERSE PROJELERİNE NEŞTER

New York Times kaynaklarına göre, şirketin sanal ve artırılmış gerçeklik çalışmalarını yürüten Reality Labs biriminde halihazırda 15 bin kişi istihdam ediliyor.

Yapılacak olan işten çıkarmaların özellikle metaverse projeleri üzerinde çalışan ekiplerde yoğunlaşacağı belirtiliyor.

YILIN EN ÖNEMLİ TOPLANTISI

Meta CTO’su Andrew Bosworth, Reality Labs çalışanlarını çarşamba günü gerçekleştirilecek ve "yılın en önemli toplantısı" olarak nitelendirilen bir görüşmeye çağırdı.

Yüz yüze katılımın özellikle talep edildiği bu toplantıda, işten çıkarma planlarının çalışanlara resmen tebliğ edilmesi bekleniyor.

73 MİLYAR DOLAR ZARAR ETTİ

Faaliyete başladığı günden bu yana kâr elde edemeyen Reality Labs birimi, sadece 2025 yılının üçüncü çeyreğinde 4,4 milyar dolar işletme zararı yazdı.

VR başlıkları ve sanal gerçeklik yazılımları geliştiren birimin bugüne kadarki toplam zararı ise 73 milyar dolara ulaşmış durumda.

ROTA YAPAY ZEKAYA ÇEVRİLDİ

Mark Zuckerberg'in metaverse vizyonu tamamen son bulmasa da şirket, kaynaklarını ve odağını büyük ölçüde yapay zeka teknolojilerine kaydırıyor.

Bu stratejik dönüşümün bir parçası olarak Meta, "onlarca gigawatt" seviyesinde işlem kapasitesi sunacak devasa bir yapay zeka altyapı planı üzerinde çalışıyor.