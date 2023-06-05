Apple, iOS 17'yi duyurdu: İşte iPhone'lara gelecek yenilikler Apple'ın bir sonraki işletim sistemi sürümü iOS 17, WWDC 2023 etkinliğinde resmen tanıtıldı. İşte yeni sürümle birlikte gelecek özellikler.

ensonhaber.com

ABD merkezli teknoloji devi Apple, geçtiğimiz yıl eylül ayında iPhone 14 serisi ile birlikte iOS 16 güncellemesini kullanıma sunmuştu.

Şirket, şimdi de önümüzdeki eylül ayında yeni iPhone'larla yayınlanması beklenen iOS 17 üzerinde çalışıyor.

iOS 17 tanıtıldı

Apple, iOS 17'yi bu akşam düzenlenen WWDC geliştiriciler konferansında görücüye çıkardı.

Yeni işletim sisteminin özellikleri arasında yeniden tasarlanmış kişi kartları ve canlı sesli mesajlar yer alıyor.

iOS 17 ile gelecek yenilikler

Mesajlarda yapılan bazı güncellemeler, sesli mesajların dökümlerini (Pixel 7 serisinin sunduğuna benzer), canlı konumunuzu ve durumunuzu buluşacağınız birine iletmeye yardımcı olmak için Check In adlı bir dizi yeni özelliği içeriyor.

Apple, ayrıca sesli mesajlarda arayanların ne söylediğinin yazı olarak gözükebileceğini de söylüyor.

Mesajlarda yer alacak artı butonuyla telefonunuzdaki istediğiniz fotoğrafları ve canlı fotoğrafları sticker'lara dönüştürmeniz mümkün olacak.

Artık FaceTime uygulamasında arayan kişiler aradıkları kişiye videolu mesajlar bırakabilecek. Bu özellik, Google Meet uygulamasında zaten bulunuyor.

Güncelleme ile "Çıkartmalar" da elden geçiriliyor ve iMessage'lara veya sistemin herhangi bir yerine "çıkartma" olarak herhangi bir emoji veya fotoğraf eklenebilecek.

AirDrop, yalnızca iki iPhone'u birbirine yaklaştırarak seçtiğiniz e-posta adreslerini ve telefon numaralarını gönderecek "NameDrop" isimli yeni bir güncelleme alıyor.

iOS 17, otomatik düzeltmeye yönelik geliştirmeler dahil olmak üzere klavye güncellemelerini de içeriyor.

Güncelleme ile, ekranı tarih ve saatle birlikte bir durum ekranına dönüştüren yeni bir şarj modu da geliyor. Söz konusu mod; canlı etkinliklerden, widget'lardan, akıllı yığınlardan bilgi gösterebiliyor ve telefonunun şarj olurken yatay konuma çevrildiğinde devreye giriyor.

Elveda "Hey Siri"

iOS 17 ile birlikte, Siri'yi devreye almak için "Hey Siri" yerine sadece "Siri" diyebileceksiniz. Ayrıca Siri, arka arkaya verilen komutları da anlayabilecek.

iOS 17 güncellemesi, eylül ayında tanıtılacak yeni iPhone 15 modelleriyle birlikte kullanıma sunulacak.