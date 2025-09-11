Apple, iPhone 14 ve iPhone 15 için ücretsiz uydu bağlantı süresini uzattı

Apple, iPhone 14 ve iPhone 15 kullanıcılarını sevindiren bir haberle, uydu özelliklerinin ücretsiz kullanım süresini bir yıl daha uzattığını duyurdu.

Bu karar, iPhone 17 serisinin tanıtıldığı etkinlik sırasında resmileştirildi.

ÜCRETSİZ KULLANIM KASIM 2026'YA ERTELENDİ

İlk olarak iPhone 14 serisi ile Kasım 2022’de sunulan Acil SOS hizmeti, başlangıçta iki yıl ücretsiz olarak duyurulmuştu.

Daha önce Kasım 2025'te sona ermesi beklenen ücretsiz kullanım hakkı, yapılan son uzatma ile Kasım 2026'ya ertelendi.

Bu uzatma, uydu özelliklerini destekleyen bir ülkede cihazlarını belirli bir tarihten önce etkinleştiren tüm iPhone 14 ve iPhone 15 kullanıcıları için geçerli olacak.

HANGİ HİZMETLERİ KAPSIYOR

Apple'ın Globalstar ortaklığıyla sunduğu uydu hizmetleri, Acil SOS, “Bul” (Find My) ve yol yardımı gibi çeşitli özellikleri içeriyor.

Özellikle iOS 18 ile gelen uydu üzerinden mesajlaşma özelliği, hücresel veya Wi-Fi bağlantısı olmadığında dahi iletişim kurmayı sağlıyor.

Ayrıca şirket, yeni Apple Watch Ultra 3 modelinin de bu uydu özelliklerini barındıracağını açıkladı.