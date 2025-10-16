Apple, M5 işlemcili yeni Vision Pro'yu duyurdu: İşte özellikleri

Teknoloji devi Apple, yayınladığı bir basın bülteniyle yeni nesil Vision Pro'yu resmen tanıttı.

Bugüne kadarki en güçlü işlemcisi M5 ile donatılan yeni karma gerçeklik başlığı, performans, ekran ve konfor alanlarında önemli iyileştirmelerle geliyor.

M5 ÇİPİ İLE PERFORMANS ZİRVEDE

Yeni Vision Pro'nun en büyük yeniliği, 3 nanometre teknolojisiyle üretilen 10 çekirdekli M5 işlemcisi oldu.

Bu yeni çip, donanım hızlandırmalı ışın izleme teknolojisine sahip 10 çekirdekli GPU'su ile özellikle oyun ve profesyonel grafik uygulamalarında çok daha detaylı görseller vaat ediyor.

Ayrıca, 16 çekirdekli Neural Engine sayesinde yapay zekâ performansında yüzde 50'ye varan bir artış sağlanıyor.

DAHA NET VE 120HZ AKICI EKRAN

M5 çipinin gücü, micro-OLED ekranlara da yansıyor; yeni modelde yüzde 10 daha fazla piksel işlenerek metinlerin ve görüntülerin çok daha keskin görünmesi sağlanıyor.

En heyecan verici yeniliklerden biri ise ekran yenileme hızının 120Hz'ye çıkarılması oldu.

Apple, ilk modelde eleştirilen konfor sorununa ise "Dual Knit Band" adı verilen yeni bir kafa bandı ile çözüm buluyor.

Yeni bant, yastıklamalı yapısı ve ağırlık merkezini dengeleyen tasarımıyla daha konforlu bir kullanım sunmayı hedefliyor.

FİYATI DEĞİŞMEDİ AMA YİNE SINIRLI BÖLGEDE SATILACAK

Apple, tüm bu iyileştirmelere rağmen yeni Apple Vision Pro'nun fiyatını değiştirmedi ve 3 bin 499 dolarlık etiketini korudu.

Ancak şirket, cihazın yine küresel pazarlara açılmayacağını ve satışının sınırlı bölgelerde devam edeceğini belirtti.