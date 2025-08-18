Apple Watch 12 yeni bir tasarımla geliyor: Neler değişecek

Apple'ın akıllı saat serisi için büyük bir değişim iddiası ortaya atıldı ve sızıntılara göre asıl yenilik bu yıl değil, önümüzdeki yıl gelecek.

Tedarik zincirinden gelen bilgiler, 2026 model Apple Watch'ların tasarımının baştan aşağı değişeceğini gösteriyor.

APPLE WATCH 12 TASARIMI NASIL OLACAK

Güvenilir bir kaynak olan DigiTimes'a dayandırılan iddiaya göre, yeni Apple Watch 12 ve Ultra 4 modelleri yepyeni bir tasarıma sahip olacak.

Özellikle saatin alt kısmında, 8 sensör içeren yuvarlak ve yeni bir tasarım dilinin benimseneceği belirtiliyor.

DAHA FAZLA SENSÖR, DAHA FAZLA ÖZELLİK

Sensör sayısındaki artış, Apple'ın yeni saatlere çok daha fazla sağlık özelliği ekleyebileceği anlamına geliyor.

Bu durum, 2026 modellerinin hem dış görünüş hem de işlevsellik açısından son yılların en büyük güncellemesini alabileceğine işaret ediyor.

Bu yıl eylül ayında tanıtılması beklenen Watch Series 11'de ise kan basıncı ölçümü gibi özellikler beklenirken, büyük tasarım değişiklikleri öngörülmüyor.

Paylaşılan bu bilgilerin şimdilik bir iddiadan ibaret olduğunu ve resmi bir açıklama olmadığını unutmamak gerekiyor.