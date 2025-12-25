Apple'a büyük şok: iPhone'ların RAM maliyeti iki katına çıktı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

iPhone 17 Pro modelleriyle gündeme gelen ve gelecek nesil cihazları da tehdit eden DRAM kıtlığı, Apple'ın tedarik zinciri yönetimini zorlu bir sınava soktu.

Şirket, kâr marjlarını korumak ve maliyetleri tüketiciye yansıtmamak adına çeşitli önlem paketleri hazırladı.

MALİYETLER 70 DOLARA FIRLADI

Küresel DRAM kıtlığı nedeniyle yılbaşında 25-29 dolar bandında olan 12 GB RAM çip fiyatları 70 dolar seviyesine yükseldi.

Apple'ın Samsung ve SK Hynix ile olan uzun vadeli sözleşmelerinin Ocak 2026'da sona erecek olması, özellikle iPhone 18 serisinin fiyatlandırması konusunda endişe yarattı.

SAMSUNG'A OLAN BAĞIMLILIK SÜRÜYOR

Uygun alternatif tedarikçi bulmakta zorlanan Apple, sevkiyatların yüzde 60-70'ini karşılayan Samsung'a bağımlı kalmaya devam etti.

Buna rağmen şirket, maliyet artışının zirve yapmasından hemen önce büyük bir stok alımı gerçekleştirerek kısa vadede elini güçlendirmeyi başardı.

KENDİ ÇİPLERİYLE MALİYET DENGELEME PLANI

Qualcomm gibi dış kaynaklara ödenen yüksek lisans ücretlerini kısmayı hedefleyen teknoloji devi, 2026 modellerinde kendi üretimi A20 işlemci ve C2 5G modemi kullanarak artan RAM maliyetlerini dengelemeyi planladı.

Sektör analistleri, DRAM kıtlığının 2027'nin son çeyreğine kadar devam edeceği konusunda uyarılarda bulundu.