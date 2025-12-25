Samsung'dan One UI 8.5 sürprizi: Türkiye'de test ediliyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Yazılım geliştirme çalışmalarına hız veren Samsung, popüler orta segment telefonları Galaxy A16 5G ve Galaxy A17 5G'yi One UI 8.5 test programına dahil etti.

TEST SUNUCULARINDA TÜRKİYE DETAYI

Ortaya çıkan raporlara göre, Galaxy A16 5G için A166BXXU5DYLD ve Galaxy A17 5G için A176BXXU3CYL5 yapı numaralı test sürümleri görüldü.

En dikkat çekici detay ise bu testlerin Avrupa ve Hindistan'ın yanı sıra Türkiye'deki Samsung sunucularında da tespit edilmesi oldu.

Bu durum, güncellemenin Türkiye'deki kullanıcılar için de öncelikli olabileceğine işaret ediyor.

Samsung'un test süreci sadece bu iki modelle sınırlı kalmadı. Galaxy A56, Galaxy A55 ve Galaxy A36 modelleri için de One UI 8.5 test sürümlerinin geliştirildiği ortaya çıktı.

One UI 8.5 güncellemesinin görsel değişikliklerden ziyade daha akıcı sistem performansı ve kullanılabilirlik iyileştirmelerine odaklanması bekleniyor.

Samsung, bu yeni sürümün kararlı (stable) halini Galaxy S26 serisi ile birlikte resmen kullanıma sunacak.

Ardından güncelleme, test edilen A serisi cihazlar da dahil olmak üzere diğer modellere dağıtılmaya başlanacak.