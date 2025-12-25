Katlanabilir iPhone böyle görünecek: İşte beklenen özellikler

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Teknoloji dünyasının ünlü sızıntı kaynaklarından Jon Prosser, Apple'ın üzerinde çalıştığı iddia edilen iPhone Fold modeline ait tasarım detaylarını ve görselleri paylaştı.

Ortaya çıkan bilgiler, Apple'ın katlanabilir telefon pazarındaki en büyük şikayet konusu olan "ekran kırışıklığı" sorununu çözdüğüne işaret ediyor.

KIRIŞIKLIK TARİHE KARIŞIYOR: SIVI METAL MENTEŞE

Sızdırılan bilgilere göre Apple, kapaklı (flip) tasarım yerine kitap tarzı bir açılımı tercih etti. Cihazın en çarpıcı özelliği ise katlanma çizgisinin neredeyse görünmez olması.

Bu pürüzsüz ekran deneyimini sağlamak adına basıncı dağıtan özel bir metal plaka, menteşe mekanizmasında sıvı metal teknolojisi ve Apple'a özel ultra ince esnek cam (UFG) kullanıldığı belirtiliyor.

EKRAN BOYUTLARI

iPhone Fold'un dış yüzeyinde 5,5 inçlik bir kapak ekranı, iç kısmında ise 7,8 inç büyüklüğünde ana ekran bulunacak.

Cihazın katlandığında 9 mm, açıldığında ise sadece 4,5 mm kalınlığında olacağı konuşulan detaylar arasında.

FACE ID YERİNE PARMAK İZİ

Gücünü Apple'ın A20 Pro işlemcisinden ve ikinci nesil C2 modeminden alacak modelde, güvenlik tercihi de değişti.

Ekran altı kamera teknolojisinin kullanılmadığı cihazda, Face ID yerine üst kısımdaki güç düğmesine entegre edilmiş bir parmak izi okuyucusu yer alacak.

FİYAT VE RENK SEÇENEKLERİ

Siyah ve beyaz olmak üzere iki renk seçeneğiyle piyasaya sürülmesi beklenen iPhone Fold'un fiyat etiketinin 2 bin ile 2 bin 500 dolar aralığında olacağı tahmin ediliyor