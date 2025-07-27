Apple’dan aileleri sevindirecek hamle: Bazı uygulamalara yeni yaş sınırı geliyor

Apple, dijital güvenlik ve ebeveyn denetimleri alanında önemli bir güncellemeye daha imza attı.

App Store’daki uygulamaların yaş sınıflandırmasında köklü değişikliklere giden şirket, artık içerikleri daha hassas yaş gruplarına ayırıyor.

Daha önce yalnızca 4+ ve 9+ gibi genel kategoriler sunulurken, yeni sistemle birlikte 13+, 16+ ve 18+ yaş sınırları da uygulamalara eklendi.

Bu adım, özellikle çocukların yaşına uygun olmayan içeriklere erişiminin daha net şekilde engellenmesini hedefliyor.

Apple’ın geliştiricilere gönderdiği bilgilendirme notuna göre, mevcut uygulamalar geliştiricilerin geçmişte verdiği yanıtlara göre otomatik olarak yeni sınıflara taşındı. Geliştiricilerin isterlerse bu sınıflamaları gözden geçirme hakkı da bulunuyor.

GELİŞTİRİCİLERE EK SORU ZORUNLULUĞU GELİYOR

Apple, iOS 26 ile birlikte App Store’da köklü bir değişikliğe gidiyor. Yaş sınırlama sistemi artık daha detaylı ve kapsamlı hâle geliyor. Yeni düzenlemeler kapsamında geliştiricilerden uygulamalarını daha hassas şekilde sınıflandırmaları bekleniyor.

13+, 16+ ve 18+ gibi yeni yaş grupları artık App Store’da aktif hâle gelirken, bu sınıflamalar şimdiden iOS 26’nın beta sürümünde görünmeye başladı. Otomatik sınıflamaların dışında kalan geliştiriciler, App Store Connect üzerinden yaş sınırını manuel olarak güncelleyebilecek.

31 OCAK 2026’YA KADAR SÜRE VERİLDİ

Apple, geliştiricilerden uygulama içeriğine yönelik ek bir anket doldurmalarını da zorunlu hale getiriyor. Bu sorular; şiddet, sağlık, medikal bilgiler, yapay zeka destekli sohbet botları ve içerik kontrolleri gibi kritik alanları kapsıyor.

Bu yeni anketin 31 Ocak 2026’ya kadar tamamlanması gerekiyor. Aksi hâlde, geliştiriciler bu tarihten sonra uygulama güncelleyemeyecek.

Apple ayrıca, uygulamaların COPPA (Çocukların Çevrimiçi Gizliliğini Koruma Yasası) ve GDPR (Genel Veri Koruma Tüzüğü) gibi yasal düzenlemelere uygun olmasının önemini vurguluyor. Özellikle yapay zekâ tabanlı içeriklerin, çocuklar veya gençler için zararlı olabilecek öğeler barındırıp barındırmadığı dikkatle incelenmeli.