Bellek krizi büyüyor: NVIDIA, üretimi yüzde 40 azaltacak

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Asya tedarik zinciri kaynaklarından gelen son raporlar, NVIDIA'nın 2026 yılının ilk altı ayında üretim stratejisinde önemli bir değişikliğe gideceğini ortaya koydu.

Şirketin GeForce RTX 50 serisi GPU üretimini, 2025'in aynı dönemine kıyasla ciddi oranda azaltabileceği belirtiliyor.

ÜRETİMDE YÜZDE 40'A VARAN DÜŞÜŞ

Sektör kaynaklarına göre, 2026'nın ilk yarısındaki toplam arzın yüzde 30 ila 40 oranında azalması bekleniyor.

Bu kesintinin temel nedeninin sadece GPU VRAM'i değil, aynı zamanda GDDR6, GDDR7 ve DDR5 gibi diğer bellek bileşenlerinde yaşanan küresel tedarik sıkıntısı olduğu ifade ediliyor.

İLK ETKİLENECEK MODELLER BELLİ OLDU

Benchlife tarafından paylaşılan bilgilere göre, tedarik ayarlamalarından ilk etkilenecek modeller GeForce RTX 5070 Ti ve RTX 5060 Ti 16 GB olacak.

NVIDIA'nın bu hamleyle değişen pazar koşullarına uyum sağlamayı ve grafik kartı satışlarında arz-talep dengesini korumayı hedeflediği bildiriliyor.

KÜRESEL ÇAPTA BİR STRATEJİ OLABİLİR

Bu karar, sadece bölgesel bir hamle olmadığı, ASUS ve diğer üreticilerin de bellek kıtlığı nedeniyle planlarını yavaşlattığı göz önüne alındığında küresel bir ayarlama olabilir.

Şirket, özellikle Çin pazarındaki ortakları için tahsis stratejilerini yeniden düzenleyerek stok yönetimini optimize edecek.