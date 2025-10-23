Apple'dan kritik kararı: iPhone 19 serisi piyasaya sürülmeyecek

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

iPhone, 2027 yılında 20. yıl dönümünü kutlamaya hazırlanırken, Apple'ın bu özel yıl için iddialı bir yeniden tasarım ve isim değişikliği planladığı bildirildi.

Omdia kıdemli araştırmacısı Heo Moo-yeol, Apple'ın iPhone 19'u atlayıp doğrudan iPhone 20 ismine geçeceğini öne sürüyor.

iPHONE X HAMLESİ TEKRARLANIYOR

Bu hamle, Apple'ın 2017'de onuncu yıl dönümü için yaptığı ve serideki ilk büyük yeniden tasarımı getiren iPhone X (10) atlamasına benzer olacak.

iPhone 20 serisinin de çerçevesiz ekran paneli gibi özelliklerle tasarımda yeni bir dönüm noktası olması bekleniyor.

iPHONE 20 ÇIKIŞ PLANI

Raporda ayrıca, Apple'ın gelecek yıl standart iPhone 18'i atlayıp sadece Air, Pro ve merakla beklenen iPhone Fold modellerini sunabileceği belirtiliyor.

2027'de ise standart iPhone 20 modelinin yılın ilk yarısında uygun fiyatlı iPhone 18e ile birlikte piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Apple daha sonra, 2027 sonbaharında yeniden tasarlanan iPhone 20 Pro, Air ve Fold 2 modellerini ayrı bir etkinlikte tanıtacak.