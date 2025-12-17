Apple'ın 2026'da tanıtacağı tüm ürünler belli oldu

- Apple, 2026'da katlanabilir iPhone, yeni iPhone modelleri ve yeni nesil Mac bilgisayarları tanıtacak.
- Ayrıca, yeni Apple Watch modelleri, AirTag 2, HomePod mini 2 ve güncellenmiş Apple TV de planlanan ürünler arasında.
- Sızan liste, Apple'ın ürün yelpazesini ve yol haritasını detaylarıyla ortaya koyuyor.
Teknoloji dünyasının gözü 2025 sonuna yaklaşırken Apple'ın gelecek planlarına çevrildi.
Sektör kaynaklarından sızdırılan yeni bir liste, şirketin 2026 yılında piyasaya sürmeye hazırlandığı tüm ürün yelpazesini ve kapsamlı yol haritasını gözler önüne serdi.
KATLANABİLİR iPHONE VE iPHONE 18 SERİSİ
Sızdırılan listenin en dikkat çeken üyesi, Apple'ı yepyeni bir kategoriye sokacak olan ve uzun süredir beklenen katlanabilir iPhone modeli oldu.
Akıllı telefon kategorisinde ayrıca iPhone 18 Pro, Pro Max ve iPhone Air 2 gibi modellerin de bu yıl içerisinde kullanıcılarla buluşması bekleniyor.
YENİ NESİL MACBOOK VE ÇİP TEKNOLOJİLERİ
Bilgisayar kanadında A18 işlemcili uygun fiyatlı bir MacBook modelinin yanı sıra M5 ve M6 çipleriyle güçlendirilmiş MacBook Pro ve Air serileri öne çıkıyor.
M5 işlemcili Mac Studio ve Mac mini modelleri de performans tutkunları için listedeki yerini alıyor.
GİYİLEBİLİR TEKNOLOJİ VE AKILLI EV ÜRÜNLERİ
Giyilebilir teknolojide Apple Watch Series 12 ve Ultra 4 modelleri sahne alırken, aksesuar tarafında AirTag 2 ve yeni Apple Studio Display 2 var.
Ayrıca akıllı ev kategorisinde gizemli yeni bir ürün, HomePod mini 2 ve güncellenmiş Apple TV modellerinin tanıtılması öngörülüyor.
2026'DA TANITILMASI BEKLENEN APPLE ÜRÜNLERİ
iPhone
iPhone Air 2
iPhone 18 Pro
iPhone 18 Pro Max
Katlanabilir iPhone
iPad'ler
iPad 12
M4 iPad Air
Mac'ler
A18 işlemcili uygun fiyatlı MacBook
M5 Pro/Max MacBook Pro
M5 MacBook Air
M5 MacBook Studio
M5 Mac mini
M6 14 inç MacBook Pro
M6 Pro/Max MacBook Pro
Giyilebilir ürünler
Apple Watch Series 12
Apple Watch Ultra 4
Diğer ürünler
AirTag 2
Apple Studio Display 2
Apple TV
HomePod mini 2
Çipler
U3
M5 Pro/Max/Ultra
M6
A20/A20 Pro
S11