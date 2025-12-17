Apple'ın 2026'da tanıtacağı tüm ürünler belli oldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Teknoloji dünyasının gözü 2025 sonuna yaklaşırken Apple'ın gelecek planlarına çevrildi.

Sektör kaynaklarından sızdırılan yeni bir liste, şirketin 2026 yılında piyasaya sürmeye hazırlandığı tüm ürün yelpazesini ve kapsamlı yol haritasını gözler önüne serdi.

KATLANABİLİR iPHONE VE iPHONE 18 SERİSİ

Sızdırılan listenin en dikkat çeken üyesi, Apple'ı yepyeni bir kategoriye sokacak olan ve uzun süredir beklenen katlanabilir iPhone modeli oldu.

Akıllı telefon kategorisinde ayrıca iPhone 18 Pro, Pro Max ve iPhone Air 2 gibi modellerin de bu yıl içerisinde kullanıcılarla buluşması bekleniyor.

YENİ NESİL MACBOOK VE ÇİP TEKNOLOJİLERİ

Bilgisayar kanadında A18 işlemcili uygun fiyatlı bir MacBook modelinin yanı sıra M5 ve M6 çipleriyle güçlendirilmiş MacBook Pro ve Air serileri öne çıkıyor.

M5 işlemcili Mac Studio ve Mac mini modelleri de performans tutkunları için listedeki yerini alıyor.

GİYİLEBİLİR TEKNOLOJİ VE AKILLI EV ÜRÜNLERİ

Giyilebilir teknolojide Apple Watch Series 12 ve Ultra 4 modelleri sahne alırken, aksesuar tarafında AirTag 2 ve yeni Apple Studio Display 2 var.

Ayrıca akıllı ev kategorisinde gizemli yeni bir ürün, HomePod mini 2 ve güncellenmiş Apple TV modellerinin tanıtılması öngörülüyor.

2026'DA TANITILMASI BEKLENEN APPLE ÜRÜNLERİ

iPhone

iPhone Air 2

iPhone 18 Pro

iPhone 18 Pro Max

Katlanabilir iPhone

iPad'ler

iPad 12

M4 iPad Air

Mac'ler

A18 işlemcili uygun fiyatlı MacBook

M5 Pro/Max MacBook Pro

M5 MacBook Air

M5 MacBook Studio

M5 Mac mini

M6 14 inç MacBook Pro

M6 Pro/Max MacBook Pro

Giyilebilir ürünler

Apple Watch Series 12

Apple Watch Ultra 4

Diğer ürünler

AirTag 2

Apple Studio Display 2

Apple TV

HomePod mini 2

Çipler

U3

M5 Pro/Max/Ultra

M6

A20/A20 Pro

S11