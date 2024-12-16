Apple'ın katlanabilir dev ekranlı iPad modeli 2028'de gelecek

Haber Merkezi

Apple, katlanabilir cihazlar dünyasına iddialı bir giriş yapmaya hazırlanıyor. Sızdırılan bilgilere göre, Apple neredeyse kırışıksız, dev bir katlanabilir iPad üzerinde çalışıyor. Bu cihaz, 2028 yılında piyasaya sürülebilir.

EKRAN VE TASARIM

Apple'ın katlanabilir iPad'i, açıldığında neredeyse 20 inçlik devasa bir ekrana sahip olacak.

İki adet iPad Pro boyutunda ekranın birleşimiyle oluşacak bu cihaz, taşınabilirliği ve geniş ekranı bir arada sunacak.

Apple, katlanabilir ekranlardaki kırışıklık sorununu çözmeye odaklanıyor. Şirket, Samsung gibi rakiplerinin aksine, neredeyse görünmez bir kırışıklık hedefliyor.

İŞLETİM SİSTEMİ VE ÖZELLİKLER

Katlanabilir iPad'in hangi işletim sistemini kullanacağı henüz bilinmiyor. Ancak, iPadOS veya macOS tabanlı bir işletim sistemi olması bekleniyor.

Cihazın, Apple Pencil gibi iPad aksesuarlarını desteklemesi ve macOS uygulamalarını çalıştırabilmesi de olası.

KATLANABİLİR İPHONE DA GELİŞTİRİLİYOR

Apple, katlanabilir iPad'in yanı sıra katlanabilir iPhone modelleri üzerinde de çalışıyor. Apple'ın katlanabilir iPhone'unun 2026 yılından önce piyasaya sürülmesi beklenmiyor.

Apple, kullanıcılarına farklı ihtiyaçlar için geniş bir cihaz yelpazesi sunmayı hedefliyor. Katlanabilir iPad, yaratıcı görevler ve hafif bilgisayar işleri için ideal bir seçenek olabilir.