ASELSAN’dan denizlerde kritik kabiliyet: DERİNGÖZ mayınları otonom tespit etti

Türkiye’nin savunma teknolojilerinde yerli ve milli çözümlerine bir yenisi daha eklendi.

ASELSAN’ın geliştirdiği DERİNGÖZ Otonom Sualtı Aracı, yapılan kapsamlı saha testlerinde deniz mayınlarını insan müdahalesine ihtiyaç duymadan tespit ederek dikkat çekici bir başarıya imza attı.

FARKLI DERİNLİKLERDE BAŞARILI TESPİT

ASELSAN tarafından yapılan açıklamada, DERİNGÖZ ile gerçekleştirilen tam otonom testlerde dip ve demirli deniz mayınlarının farklı derinliklerde başarıyla tespit edildiği bildirildi.

Elde edilen bu sonuçların, özellikle gerçek operasyon sahalarında yürütülen mayın karşı tedbir faaliyetlerinin hızını ve etkinliğini artıracağı ifade edildi.

ÇOK YÖNLÜ GÖREV KABİLİYETİ

Modüler sistem mimarisiyle geliştirilen DERİNGÖZ’ün yalnızca mayın tespitiyle sınırlı kalmadığı vurgulandı. Araç; keşif ve gözetleme, liman güvenliği, sualtı kritik altyapılarının korunması ve boru hatlarının incelenmesi gibi hem askeri hem de sivil alanlarda kullanılabiliyor.

Bu özellikleriyle DERİNGÖZ, sualtı operasyonlarında geniş bir görev yelpazesine hitap eden çok amaçlı bir platform olarak öne çıkıyor.

OPERASYONEL ETKİNLİĞE KATKI

Tam otonom çalışma kabiliyeti sayesinde insan riskini en aza indiren sistemin, özellikle mayın temizleme ve deniz güvenliği alanlarında önemli bir güç çarpanı oluşturması bekleniyor.

Uzmanlar, bu tür sistemlerin modern deniz harekâtlarında kritik rol oynadığını ve teknolojik üstünlüğün sahadaki etkinliği doğrudan etkilediğini değerlendiriyor.

ASELSAN'DAN DİKKAT ÇEKEN MESAJ

Konuya ilişkin yapılan sosyal medya paylaşımında, “DERİNGÖZ, deniz mayınlarına göz açtırmıyor” ifadelerine yer verilerek aracın kabiliyetlerine vurgu yapıldı.

Paylaşımda, gerçekleştirilen testlerde farklı türdeki mayınların başarıyla tespit edildiği belirtilerek, sistemin sahadaki performansının altı çizildi.

Geliştirilen bu teknoloji, Türkiye’nin savunma sanayisinde sualtı sistemleri alanındaki yetkinliğini bir adım daha ileri taşırken, deniz güvenliği operasyonlarında yeni bir dönemin kapısını aralıyor.