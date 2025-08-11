Astronotları bekleyen büyük tehlike: Ay depremleri

İnsanlığın Ay'a geri dönme planları hızlanırken bilim insanlarından, gelecekteki görevler için önemli bir uyarı geldi.

Science Advances dergisinde yayınlanan yeni bir araştırmaya göre, " Ay depremleri" gelecekteki iniş araçları ve yaşam alanları için gizli bir risk oluşturuyor.

RİSK, UZUN VADELİ GÖREVLERDE ARTIYOR

Araştırmacılar, aktif bir fay hattının yakınında herhangi bir günde hasar verici bir deprem olma olasılığının çok düşük olduğunu, ancak 10 yıllık bir Ay görevi boyunca bu riskin yaklaşık 5 bin 500'de 1'e yükseldiğini belirtiyor.

Bu durum, NASA'nın Ay'da kalıcı bir insan varlığı kurmayı hedefleyen Artemis programı için önemli bir endişe kaynağı.

GEÇMİŞ DEPREMLERİN İZLERİ SÜRÜLDÜ

Ay'da sismik bir ağ olmadığı için bilim insanları, Apollo 17 iniş alanındaki kaya izlerini ve heyelanları inceleyerek geçmiş depremlerin kanıtlarını buldu.

Bu nedenle, gelecekteki Ay üslerinin güvenliği için "yakın zamanda aktif hale gelen bir fayın tam üzerine inşa etmeyin" uyarısı yapıldı.

Araştırmacılar, bu depremlerin Toros-Littrow vadisindeki aktif faylarla bağlantılı olduğunu buldu.

Sadece 3,0 büyüklüğünde olmalarına rağmen, sığ derinlikleri, heyelanlara ve kayaların hareket etmesine neden olacak kadar yüzeyi sarsabilecekleri anlamına geliyor.

NASA'nın Artemis programı, gelecekteki kaşiflerin Ay'da yaşarken ve çalışırken güvende kalabilmeleri için yeni cihazlar ve görüntülerle daha iyi bir izleme planlıyor.