Avrupa Birliği, şarj cihazlarına yeni düzenleme getiriyor: Neler değişecek

Avrupa Birliği, teknolojik standartlarda yeni bir dönemi başlatıyor. Telefon ve tabletlerin ardından 2026'da dizüstü bilgisayarlar için getirilen USB-C şartı, şimdi çok daha geniş bir kapsama alınıyor.

AB USB-C DÜZENLEMESİNİN YENİ KAPSAMI

Yeni mevzuat, 2028 yılından itibaren oyun konsolları, monitörler, yönlendiriciler, kablosuz şarj cihazları ve hatta Ethernet PoE enjektörleri gibi çok sayıda tüketici elektroniğini kapsayacak.

Bu cihazların Harici Güç Kaynakları (EPS) ve duvar prizleri, çıkarılabilir bir USB-C kablosuna sahip olmak zorunda olacak.

Düzenleme, 240W'a kadar olan güç kaynaklarını hedefliyor ve güç aktarımının evrensel USB-PD standardı üzerinden sağlanmasını şart koşuyor.

YENİ LOGO VE ETİKETLEME ZORUNLULUĞU

Üreticiler artık güç değerlerini hem şarj cihazı hem de kablolar üzerinde açıkça belirtmek zorunda kalacak.

Tüketicilerin uyumlu cihazları kolayca tanıması için ise yeni bir "Ortak Şarj Cihazı" logosu kullanılacak.

AB, bu adımla cihazlar arası birlikte çalışabilirliği artırmayı ve elektronik atığı azaltmayı hedefliyor.

Ayrıca kablosuz şarj pedleri için daha düşük boşta güç tüketimi gibi katı verimlilik standartları da getiriliyor.

Yeni yasalar, aşırı gerilim korumasını zorunlu kılarken, UPS üniteleri ve tıbbi cihazlar gibi bazı kategorileri kapsam dışında bırakıyor.

AB, bu hamleyle 2030 yılına kadar yılda 1.070 TWh enerji tasarrufu sağlamayı bekliyor.