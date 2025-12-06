Tim Boyle: Dünya’nın sonunu fotoğraflayana 3 milyar dolarlık şirketi veririm

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Columbia Sportswear Company’nin CEO’su Tim Boyle, Dünya’nın düz olduğuna inananlara tarihin en sıra dışı tekliflerinden birini sundu. Boyle, gezegenin fiziksel bir sonu olduğunu kanıtlayıp “ötesindeki uçurumu” gerçek bir fotoğrafla gösterene tüm aile şirketini devredeceğini duyurdu.

Boyle’un kişisel servetinin yaklaşık 1,6 milyar dolar olduğu belirtiliyor. Ancak 1938’den bu yana faaliyet gösteren aile şirketinin toplam değeri 3 milyar dolara ulaşıyor.

"EXPEDITION IMPOSSIBLE"

Şirketin yeni reklam kampanyası “Expedition Impossible”, Boyle’un Columbia Sportswear genel merkezinde dolaştığı görüntülerle tanıtıldı. Kampanyada CEO, düz dünya savunucularına şu çağrıyı yapıyor:

“Dünyanın bir sonu olduğunu söylüyorsunuz. O hâlde gidip fotoğrafını çekin ve bize gönderin.”

Boyle, teklifin hiçbir hukuki prosedür, ek şart veya evrak olmadan geçerli olduğunu da özellikle vurguladı:

“Şirketin tüm varlıklarını vereceğiz. Hepsini. Hiçbir koşul yok.”

"UÇURUM FOTOĞRAFI ŞART, SIRADAN KAYALIK YETERLİ DEĞİL"

Columbia Sportswear, kampanyanın suistimal edilmemesi için kriterleri netleştirdi. Şirket, yalnızca Dünya’nın gerçek “fiziksel sonunu” gösteren bir fotoğrafın kabul edileceğini duyurarak şu uyarıyı yaptı:

“Normal uçurum, kayalık veya yolun bittiği nokta fotoğraflarını kabul etmeyeceğiz.”

BİLİMSEL KANITLAR ARTIYOR, İNANÇLAR DEVAM EDİYOR

Bilim dünyası yüzyıllardır Dünya’nın küresel şekline dair güçlü kanıtlara sahip olsa da, bazı gruplar hâlâ bu kanıtların sahte ya da manipüle edildiğine inanıyor. Nisan ayında sivil astronotlar tarafından çekilen yeni görüntülerde ise gezegenin uzaydan net şekilde eğimli göründüğü aktarıldı.

Boyle’un meydan okuması, sosyal medyada hem esprili yorumlarla hem de tartışmalarla karşılandı.