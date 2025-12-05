Apple Watch hipertansiyon özelliği Türkiye’ye geliyor: Gerekli onay alındı

- Apple Watch'un hipertansiyon bildirim özelliği, Türkiye'de resmi onay alarak kullanıma sunulacak.
- Bu özellik, belirli Apple Watch modellerinde 30 günlük veri analizi ile yüksek tansiyon riski tespit ediyor.
- Apple, 100 binden fazla katılımcının verisiyle geliştirdiği bu özelliği, başka ülkelerde de aktif hale getirmişti.
Apple, Watch 11 serisiyle birlikte duyurduğu ve kullanıcı sağlığı için kritik önem taşıyan hipertansiyon bildirim özelliğini Türkiye'ye getirmeye hazırlanıyor.
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'ndan (TİTCK) gerekli onayı alan teknoloji devinin, bu özelliği yakın zamanda aktif hale getirmesi bekleniyor.
HANGİ MODELLER DESTEKLİYOR
Hipertansiyon bildirimleri; Apple Watch Series 9, Series 10, Series 11 ile Watch Ultra 2 ve Watch Ultra 3 modellerinde destekleniyor.
Şirket, bu özelliği geçtiğimiz günlerde Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve Vietnam'daki kullanıcılar için de erişime açmıştı.
30 GÜNLÜK VERİ ANALİZİ GEREKİYOR
Sistemin çalışması için saatin optik kalp sensöründen elde edilen verilerin 30 gün boyunca toplanıp analiz edilmesi gerekiyor.
iPhone'daki Sağlık uygulaması üzerinden özellik aktif edildiğinde başlayan bu süreç sonunda risk tespit edilirse kullanıcıya otomatik uyarı gönderiliyor.
BİLİMSEL ÇALIŞMALARLA DOĞRULANDI
Apple, bu algoritmanın 100 binden fazla katılımcının verisiyle geliştirildiğini ve 2 bini aşkın kişiyle yapılan klinik deneylerde doğrulandığını belirtiyor.
Özelliğin yaygınlaşmasıyla birlikte, ilk yıl içinde 1 milyondan fazla teşhis edilmemiş hipertansiyon vakasının fark edilmesi hedefleniyor.