Avukat Mark Zuckerberg, Meta CEO'su Mark Zuckerberg’e dava açtı

Teknoloji dünyasında benzeri az görülen bir isim karışıklığı, ABD merkezli bir avukat ile Meta CEO'sunu mahkemede karşı karşıya getirdi.

Avukat Mark Zuckerberg, Meta'nın kurucusu Mark Zuckerberg'i taklit ettiği gerekçesiyle sayfasının sürekli kapatılması nedeniyle Meta'ya dava açtı.

SAYFASI 8 YILDA 5 KEZ KAPATILDI

Avukat Zuckerberg, hukuk pratiğini tanıtmak için kullandığı ticari Facebook sayfasının, Meta'nın denetim sistemleri tarafından sahte hesap olarak algılandığını belirtti.

Son sekiz yılda sayfası beş kez kapatılan avukat, Meta platformlarına 11 bin dolardan fazla reklam harcaması yaptığını ve bu süreçte mağdur olduğunu iddia ediyor.

"BU KOMİK DEĞİL, BENİ KIZDIRDI"

Avukat Mark Zuckerberg, hukuk kariyerine Meta CEO'su henüz üç yaşındayken başladığını belirterek, "Bu komik değil, paramı aldıklarında komik değil." sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Avukat ayrıca, teknoloji milyarderine gelmesi gereken ölüm tehditleri ve para talepleri gibi iletileri de düzenli olarak aldığını belirtti.

Meta'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada ise "Dünyada birden fazla Mark Zuckerberg olduğunu biliyoruz ve bu konunun peşini bırakmayacağız." denildi.

Avukatın şikayeti, potansiyel gelir kaybının günlük sıkıntının ötesine geçmesiyle yasal sürece taşınmış oldu.