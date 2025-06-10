Ay’da trilyon dolarlık hazine: Kraterlerde platin ve değerli madenler bulundu

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Araştırmacılara göre Ay’ın yüzeyinin altında, değeri 1 trilyon doları bulabilecek miktarda platin yatıyor.

Bu da Ay’ı, henüz çıkarılmamış dev bir hazineye dönüştürüyor.

AY KRATERLERİNDE PLATİN VE DİĞER DEĞERLİ MADENLER SAKLI

Planetary and Space Science adlı hakemli bilimsel dergide yayınlanan makaleye göre, bağımsız araştırmacı Jayanth Chennamangalam ve ekibi, Ay'ın yüzeyini kaplayan ve çapları 1 kilometreden büyük yaklaşık 1,3 milyon kraterden 6 bin 500'ünün paladyum veya iridyum gibi diğer değerli cevherlerin yanı sıra önemli miktarda platin içeren asteroitlerin çarpması sonucu ortaya çıktığını belirledi.

Araştırmacılar için bu durum yalnızca muazzam bir zenginlik vaadi değil; bu cevherlerin çıkarılmasından elde edilecek gelirin uzayı keşfetmek için kullanılabileceği de düşünülüyor.

UZAYI KEŞFETMEK

Chennamangalam, New Scientist'e yaptığı açıklamada, "Günümüzde astronomi merakımızı gidermek için yapılıyor. Çok az pratik uygulaması var ve çoğunlukla vergi mükelleflerinin parasıyla ödeniyor, bu da araştırma fonunun hükümet politikasının insafına kaldığı anlamına geliyor” dedi.

Ayrıca Chennamangalam, "Uzay kaynaklarını paraya dönüştürebilirsek -ister Ay'da ister asteroitlerde olsun- özel işletmeler Güneş Sistemi'nin keşfine yatırım yapacaktır.” ifadelerini kullandı.

Astrofizik alanında doktora yapan ve Oxford Üniversitesi'nde doktora sonrası araştırmacı olarak çalışan Chennamangalam, "Ay'da cevher taşıyan asteroit kalıntılarının bulunduğu krater sayısının, erişilebilir cevher taşıyan asteroitlerden çok daha fazla olabileceğini" tespit etti.

Araştırmacıya göre bu kraterleri kazmak, madencilik faaliyetleri için uzak asteroitlere seyahat etmekten çok daha basit olabilir.

YASALAR NE DİYOR?

Ancak Ay'ı kar amacıyla kazmanın yasal olup olmadığı, cevabı belirsiz bir soru olmaya devam ediyor.

New Scientist'e göre, 1967'de imzalanan Dış Uzay Anlaşması, uzay kaynağı madenciliği için katı kurallar koyuyor ve herhangi bir ülkenin Ay ve diğer gök cisimleri üzerinde hak iddia etmesini yasaklıyor.