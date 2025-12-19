Xiaomi 17 Ultra'nın çıkış tarihi resmi olarak açıklandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Xiaomi, uzun süredir sızıntılarla gündemde olan yeni amiral gemisi 17 Ultra'nın tanıtım takvimini doğruladı.

Şirket kesin bir gün belirtmese de yapılan resmi açıklama, cihazın önümüzdeki hafta tanıtılacağını kesinleştirdi.

LEICA İMZALI KAMERA DENEYİMİ

Marka, yeni modelde Leica ile olan iş birliğinin devam edeceğini net bir şekilde duyurdu.

Özellikle telefoto lens ve düşük ışık performansında ciddi iyileştirmeler yapılması hedefleniyor.

SNAPDRAGON 8 ELITE GEN 5 KULLANACAK

Cihazın kalbinde Qualcomm’un en yeni amiral gemisi işlemcisi Snapdragon 8 Elite Gen 5 yer alacak.

Kamera tarafında ise 1 inç tipi ana sensörün korunarak geliştirildiği konuşulan detaylar arasında bulunuyor.

KÜRESEL PAZARA DAHA ERKEN GELEBİLİR

Ortaya çıkan FCC sertifikası, yeni modelin sadece Çin pazarı ile sınırlı kalmayacağını işaret ediyor.

Bu gelişme, önceki Ultra modellerine kıyasla çok daha erken bir küresel lansman yapılabileceği ihtimalini güçlendiriyor.