Bellek krizi büyüyor: Xiaomi, tablet fiyatlatına yüzde 20 zam yaptı

Teknoloji dünyasında uzun süredir konuşulan bileşen maliyetlerindeki artış, son kullanıcı fiyatlarına yansımaya başladı ve Xiaomi tablet modellerine zam yaptı.

Çin anakarasında gerçekleşen bu fiyat güncellemesi, artan donanım giderlerinin kaçınılmaz bir sonucu olarak görülüyor.

ETKİLENEN MODELLER

Yapılan düzenlemeyle birlikte Xiaomi Pad 8 serisi ve Redmi Pad 2 modellerinin fiyatlarında 100 ila 200 yuan arasında artış kaydedildi.

Özellikle giriş seviyesindeki Redmi Pad 2, tüm versiyonlarında 200 yuanlık bir artış görerek zamdan en çok etkilenen model oldu.

Sektör analistleri, bu ani fiyat artışının temel nedenini bellek ve depolama çiplerindeki sürekli maliyet yükselişine bağlıyor.

Yapay zeka endüstrisinin hızla büyümesiyle üretim kapasitesinin veri merkezlerine kayması, tüketici elektroniğinde kullanılan çipler için arz sorunu yaratıyor.

YENİ ZAMLAR YOLDA

Xiaomi Başkanı Lu Weibing daha önce maliyetlerin beklentilerin üzerinde arttığını belirtmişti ve TrendForce raporları da 2026 yılının ilk çeyreğinde yeni zamların gelebileceğini öngörüyor.

Tedarik zincirindeki bu baskı nedeniyle, teknoloji ürünlerinin fiyatlarında yukarı yönlü hareketlilik devam edecek.