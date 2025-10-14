Bilim insanları, 100 yıllık bir kara delik gizemini çözdü

Gök bilimciler, M87* gibi devasa kara deliklerin güçlerini nasıl ortaya çıkardıklarına dair 100 yıllık bir gizemi çözdü.

Frankfurt Goethe Üniversitesi'ndeki bilim insanları, bu kozmik canavarların binlerce ışık yılı uzunluğunda madde jetlerini nasıl fırlattığına dair yeni bir yol keşfetti.

FARKLI BİR SÜREÇ DAHA VAR

Bugüne kadar bu jetlerin gücünün, dönen bir kara delikten manyetik alanlar aracılığıyla enerji çeken Blandford-Znajek mekanizmasıyla açıklandığı düşünülüyordu.

Ancak son teknoloji simülasyonlar, "manyetik yeniden bağlanma" adı verilen ikinci bir önemli sürecin de rol oynadığını ortaya koydu.

Bu süreçte, manyetik alan çizgileri kopup yeniden bağlanarak manyetik enerjiyi ısıya, radyasyona ve plazma patlamalarına dönüştürüyor.

Araştırma ekibi, bu keşfi yapmak için "Goethe" ve "Hawk" süper bilgisayarlarında milyonlarca CPU saati gerektiren karmaşık simülasyonlar yürüttü.

Bu simülasyonlar, kara deliğin ekvator düzleminde yoğun bir yeniden bağlanma aktivitesi olduğunu ve bunun enerjik plazma "kabarcıkları" (plazmoidler) zinciri oluşturduğunu gösterdi.

Araştırmacılar, bu çalışmayla enerjinin dönen bir kara delikten nasıl verimli bir şekilde çıkarılıp jetlere aktarıldığını gösterebildiklerini belirtiyor.

Bu, aktif galaktik çekirdeklerin aşırı parlaklığını açıklama konusunda önemli bir adım olarak görülüyor.