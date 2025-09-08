Bilim insanları açıkladı: Çok fazla protein tükettiğinizde ne olur

Protein alımına dair söylentiler ve bilgi kirliliği bitecek gibi görünmüyor. Sosyal medya platformları, protein tozları gibi takviyeler de dahil olmak üzere sürekli daha fazla protein tüketmeniz için sizi teşvik eden paylaşımlarla dolu.

Gıda şirketleri de satışları artırmak amacıyla gıda paketlerinde protein içeriğini belirgin bir şekilde vurgulamaya başladı.

Peki, bu ekstra protein gerçekten bize bir fayda sağlıyor mu? Ve çok fazla protein tüketmek mümkün mü? Swinburne Teknoloji Üniversitesi'nden Beslenme Uzmanı Margaret Murray, bu konudaki gerçekleri açıkladı.

PROTEİN ÖNEMLİ AMA ÇOĞUMUZ İHTİYAÇTAN FAZLASINI ALIYORUZ

Yeterli protein tüketmek şüphesiz hayati önem taşır; zira kas dokusunun, enzimlerin ve hormonların oluşumuna yardımcı olur ve bağışıklık fonksiyonunda kritik bir rol oynar.

Ancak uzmanlar, çoğu yetişkinin zaten günlük ihtiyacı olan proteini fazlasıyla aldığını belirtiyor.

Avustralya'nın sağlıklı beslenme rehberine göre, 90 kiloluk bir erkeğin günde yaklaşık 76 gram, 70 kiloluk bir kadının ise günde 53 gram protein alması yeterlidir.

FAZLA PROTEİN KAS YAPAR MI

Kas kütlesini artırmak için ağırlık kaldırma gibi direnç antrenmanları yapan kişilerde protein alımının artırılmasının faydası var.

Araştırmalar, bu kişilerde vücut ağırlığının kilogramı başına günde 1,6 grama kadar protein alımının (90 kiloluk bir kişi için 144 gram) kas gücünü ve boyutunu artırmaya yardımcı olabileceğini gösteriyor.

Ancak bilimsel çalışmalar, bu seviyenin üzerine çıkmanın kas kütlesi kazanımına ek bir faydası olmadığını da net bir şekilde ortaya koyuyor. Çoğumuz için önerilen seviyenin üzerinde protein tüketmenin belirgin bir faydası bulunmuyor.

ÇOK FAZLA PROTEİN TÜKETİRSENİZ NE OLUR

Yaygın kanının aksine, tüketilen fazla proteinin tamamı idrar veya dışkı yoluyla vücuttan atılmaz.

Protein aynı zamanda bir enerji kaynağıdır, dolayısıyla daha fazla protein tüketmek daha fazla enerji (kalori) almak anlamına gelir.

İhtiyacımızdan fazla enerji tükettiğimizde ise vücudumuz, bu fazla enerjiyi kaynağı ne olursa olsun depolamak üzere yağ dokusuna dönüştürür; yani kilo alımına neden olur.

Ayrıca, kronik böbrek hastalığı olan kişilerin böbreklerine zarar vermemek için protein alımlarını yakından takip etmeleri gerekir.

ASIL ÖNEMLİ OLAN: PROTEİNİN KAYNAĞI

Uzmanlara göre, proteini nereden aldığınız, ne kadar aldığınızdan daha önemli olabilir.

Hayvansal kaynaklı (et, süt ürünleri) yüksek protein alımının, bazı çalışmalarda erken ölüm riskinin (özellikle kanserden ölüm) ve tip 2 diyabet riskinin artmasıyla ilişkilendirildiği belirtiliyor.

Öte yandan, bitkisel protein kaynaklarının (fasulye, mercimek, tam tahıllar) daha fazla tüketilmesi, kanserden ölme riskinin daha düşük olması, tip 2 diyabet riskinin azalması ve kan kolesterol düzeylerinin iyileşmesi gibi olumlu etkilerle ilişkili.

Ayrıca birçok bitkisel protein kaynağı, bağırsak sağlığını destekleyen ve çoğu insanın yeterince almadığı değerli bir diyet lifi kaynağıdır.

DENGE ŞART

Genel olarak, proteini nereden aldığınız ve hayvansal ile bitkisel kaynaklar arasında bir denge kurmak, yalnızca diyetinize daha fazla protein eklemeye çalışmaktan çok daha önemlidir.

Protein, yağlar ve karbonhidratlar, vücudunuzun sağlıklı kalması ve motorunuzun düzgün çalışması için birlikte çalışmak zorundadır.

Sağlığımızı desteklemek için önemli olan, sadece proteine odaklanmak değil, tüm bu makro besin öğelerinin yanı sıra vitamin ve mineralleri doğru oranlarda, dengeli bir şekilde almaktır.