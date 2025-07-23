Bilim insanları, bugüne kadarki en büyük kara delik çarpışmasını tespit etti

Gök bilimciler, Albert Einstein'ın 100 yıl önce öngördüğü kütleçekim dalgalarını kullanarak evrenin en şiddetli olaylarından birini gözlemledi.

LIGO dedektörleri, bugüne kadar kaydedilmiş en büyük kara delik birleşmesini tespit etti.

ÇARPIŞMA BİLİNEN TEORİLERE MEYDAN OKUYOR

GW231123 adı verilen olayda çarpışan iki kara deliğin, standart yıldız ölümüyle oluşamayacak kadar büyük bir kütleye sahip olduğu anlaşıldı.

Ayrıca, bu kara deliklerin fiziksel olarak mümkün olan en yüksek hızda döndükleri belirlendi, bu da olayı daha da gizemli hale getiriyor.

OLASI AÇIKLAMA: ZİNCİRLEME BİRLEŞMELER

Bilim insanlarına göre bu gizemin en olası açıklaması, bu devasa cisimlerin "zincirleme birleşmeler" sonucu oluşması.

Bu teoriye göre, daha küçük kara delikler birleşerek daha büyüklerini oluşturuyor ve bu süreç tekrarlandıkça, hem kütleleri hem de dönüş hızları artarak GW231123'te gözlemlenen olağanüstü değerlere ulaşıyor.