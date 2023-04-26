Bir NATO ülkesi daha envanterine Bayraktar TB2 SİHA ekledi

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Hava üstünlüğünü ve operasyonel kabiliyetini sahada kanıtlayan Bayraktar TB2 silahlı insansız hava araçları (SİHA) şimdiye kadar onlarca ülkeye ihraç edildi.

Birçok ülke de tedarik için sıraya girdi.

BAYKAR Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Twitter hesabından yapılan paylaşımda Romanya'nın Bayraktar TB2 SİHA'yı envanterine alan ülkeler arasına katıldığını açıkladı.

Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

Uzun yılları aşan dostluğumuz ve karşılıklı güvene dayalı güçlü bağlarımız bulunan Romanya, yüksek teknolojiye sahip BayraktarTB2 SİHA'yı envanterine alan ülkeler arasına katıldı. Bayraktar TB2 SİHA için şimdiye kadar 28 ülke ile ihracat sözleşmesi imzaladık. Baykar olarak Romanya ile birlikte Avrupa Birliği (AB) üyesi 2 ülkeye, NATO üyesi 3 ülkeye ihracat gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz.



Milli Teknoloji Hamlesi hem ülkemizin hem de dost ve kardeş ülkelerin tam bağımsızlığının en güçlü teminatıdır. Bu ihracat ile Türkiye ve Romanya arasındaki bağlar daha da güçlenecek. Ortak geleceğimiz için birlikte çalışmaya devam edeceğiz.