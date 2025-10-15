Birleşik Arap Emirlikleri, 6G'de hız rekoru kırdı: 145 gigabit

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), NYU Abu Dabi ile iş birliği yaparak Orta Doğu'nun ilk 6G Terahertz (THz) pilot programını hayata geçirdi.

Bu teknolojik dönüm noktası, saniyede 145 gigabit (Gbps) gibi rekor bir hıza ulaşarak geleceğin bağlantı teknolojilerine kapı araladı.

HOLOGRAFİK ARAMALAR VE KUANTUM GÜVENLİĞİ

Bu ultra yüksek hızlar, gelecekte holografik aramalar ve genişletilmiş gerçeklik (XR) gibi uygulamalar için zemin hazırlıyor.

Proje, THz frekanslarından yararlanarak ultra hassas konumlandırma ve kuantum tehditlerine karşı koyan güvenlik gibi gelişmiş özellikler de sunuyor.

Bu yeteneklerin, otonom araçlar ve kritik altyapılar için büyük bir yenilik olduğu belirtiliyor.

BAE, 6G LİDERLİĞİNE OYNUYOR

Ağ ayrıca, uydular ve yüksek irtifa platformlarıyla sorunsuz çalışacak şekilde tasarlandı; bu da çöller ve denizler gibi geniş arazilerde kesintisiz hizmet sağlayacak.

Bu lansmanla BAE, yeni nesil bağlantı teknolojilerinde lider olma iddiasını ortaya koyuyor ve erken 6G standartlarının şekillenmesine yardımcı oluyor.