Bu oyunlar artık bedava: PS Plus Kasım 2025 oyunları belli oldu

Sony, abonelik tabanlı oyun hizmeti PlayStation Plus kütüphanesini popüler yapımlarla genişletmeye devam ediyor.

Şirket, kasım ayında Extra ve Premium abonelerine sunulacak ücretsiz oyun listesini oyuncularla paylaştı.

18 KASIM'DA ERİŞİME AÇILIYOR

Sony'nin paylaştığı bilgilere göre yeni oyunlar, 18 Kasım tarihinden itibaren kütüphaneye eklenecek.

Bu ayın en dikkat çeken sürprizi ise tekrar listeye dahil olan efsanevi yapım Grand Theft Auto V oldu.

LİSTEDE DİKKAT ÇEKEN DİĞER YAPIMLAR

GTA V'in yanı sıra Pacific Drive, Still Wakes the Deep, Insurgency: Sandstorm ve MotoGP 25 gibi toplam 9 oyun kullanıcılara sunuluyor.

Ayrıca The Talos Principle 2, Thank Goodness You’re Here! ve Monster Jam Showdown da listede yer alan diğer önemli yapımlar arasında.

PREMIUM ABONELERİNE ÖZEL KLASİK

PlayStation Plus Premium aboneleri için sunulan klasikler kataloğuna ise Tomb Raider: Anniversary ekleniyor.

Hatırlanacağı üzere kasım ayı başında Essential katmanına Stray ve EA Sports WRC 24 dahil edilmişti.

Kasım ayında PS Plus Extra ve Premium abonelerine sunulacak tüm oyunlar:

Grand Theft Auto V | PS5, PS4

Pacific Drive | PS5

Still Wakes the Deep | PS5

Insurgency: Sandstorm | PS5, PS4

Thank Goodness You’re Here! | PS5, PS4

The Talos Principle 2 | PS5

Monster Jam Showdown | PS5, PS4

MotoGP 25 | PS5, PS4

PlayStation Plus Premium

Tomb Raider: Anniversary | PS5, PS4