Bu oyunlar artık bedava: PS Plus Kasım 2025 oyunları belli oldu

- Sony, PlayStation Plus Extra ve Premium aboneleri için Kasım 2025'te sunulacak ücretsiz oyun listesini açıkladı.
- Grand Theft Auto V, Pacific Drive ve MotoGP 25 gibi toplam 9 oyun 18 Kasım'dan itibaren kütüphanede yer alacak.
- Ayrıca, PlayStation Plus Premium abonelerine sunulan klasikler kataloğuna Tomb Raider: Anniversary eklenecek.
Sony, abonelik tabanlı oyun hizmeti PlayStation Plus kütüphanesini popüler yapımlarla genişletmeye devam ediyor.
Şirket, kasım ayında Extra ve Premium abonelerine sunulacak ücretsiz oyun listesini oyuncularla paylaştı.
18 KASIM'DA ERİŞİME AÇILIYOR
Sony'nin paylaştığı bilgilere göre yeni oyunlar, 18 Kasım tarihinden itibaren kütüphaneye eklenecek.
Bu ayın en dikkat çeken sürprizi ise tekrar listeye dahil olan efsanevi yapım Grand Theft Auto V oldu.
LİSTEDE DİKKAT ÇEKEN DİĞER YAPIMLAR
GTA V'in yanı sıra Pacific Drive, Still Wakes the Deep, Insurgency: Sandstorm ve MotoGP 25 gibi toplam 9 oyun kullanıcılara sunuluyor.
Ayrıca The Talos Principle 2, Thank Goodness You’re Here! ve Monster Jam Showdown da listede yer alan diğer önemli yapımlar arasında.
PREMIUM ABONELERİNE ÖZEL KLASİK
PlayStation Plus Premium aboneleri için sunulan klasikler kataloğuna ise Tomb Raider: Anniversary ekleniyor.
Hatırlanacağı üzere kasım ayı başında Essential katmanına Stray ve EA Sports WRC 24 dahil edilmişti.
Kasım ayında PS Plus Extra ve Premium abonelerine sunulacak tüm oyunlar:
Grand Theft Auto V | PS5, PS4
Pacific Drive | PS5
Still Wakes the Deep | PS5
Insurgency: Sandstorm | PS5, PS4
Thank Goodness You’re Here! | PS5, PS4
The Talos Principle 2 | PS5
Monster Jam Showdown | PS5, PS4
MotoGP 25 | PS5, PS4
PlayStation Plus Premium
Tomb Raider: Anniversary | PS5, PS4