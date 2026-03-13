Telefon fiyatları artıyor: Bellek ve depolama birimleri işlemciden daha pahalı

Akıllı telefon pazarında donanım maliyetleri hızla artarken yeni nesil bellek teknolojileri, fiyatları daha da yukarı çekecek.

Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro işlemcisiyle birlikte kullanılması planlanan LPDDR6 RAM ve UFS 5.0 depolama birimlerinin şimdilik yalnızca en üst düzey amiral gemisi cihazlarda test edildiği ortaya çıktı.

YENİ BELLEKLERİN MALİYETİ İŞLEMCİYİ SOLLADI

TSMC'nin yeni 2 nanometre mimarisiyle üretilen ve birim fiyatının 300 doları aşması beklenen amiral gemisi işlemciden ziyade, asıl maliyet artışının bellek kombinasyonundan kaynaklandığı belirtiliyor.

Yeni nesil bellek ve depolama birimlerinin kullanıldığı akıllı telefonların malzeme maliyetinde, standart sürümlere kıyasla yaklaşık 300 dolarlık devasa bir fiyat artışı yaşanması öngörülüyor.

ÜRETİCİLER ESKİ NESİL DONANIMLARA YÖNELEBİLİR

Ortaya çıkan bu yüksek masraflar nedeniyle akıllı telefon üreticilerinin, aradaki fiyat farkından dolayı standart Snapdragon 8 Elite Gen 6 modeline daha fazla ilgi göstermesi bekleniyor.

Qualcomm tarafı ise donanım ortaklarını yeni nesil bellekleri kullanmaya zorlamayarak, üreticilerin sağlıklı kâr marjlarını koruyabilmesi adına eski bellek standartlarını kullanmalarına olanak tanıyacak.