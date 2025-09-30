Canlı fotoğraf, belge tarama ve daha fazlası: İşte WhatsApp'a gelen yeni özellikler

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, iOS ve Android uygulamalarına bir dizi yaratıcı araç ve yeni özellik getiren yeni bir güncelleme paketi yayınlıyor.

Güncellemenin en dikkat çekici özelliği, Canlı Fotoğraflar (iOS) ve Hareketli Fotoğraflar (Android) için platformlar arası destek sunması oldu.

YAPAY ZEKA İLE ÖZEL SOHBET TEMALARI VE ARKA PLANLAR

En son güncelleme, WhatsApp'a daha fazla Meta AI entegrasyonu da getiriyor. Kullanıcılar artık yapay zeka kullanarak özel sohbet temaları ve görüntülü görüşmeler için plaj veya uzay gibi benzersiz arka planlar oluşturabiliyor.

Meta, bu yapay zeka özelliklerini kademeli olarak kullanıma sunduğu için tüm kullanıcıların bu özelliklere hemen erişemeyebileceğini belirtti.

ANDROID'E BELGE TARAYICI, GRUP ARAMALARINA KOLAYLIK

WhatsApp ayrıca, iPhone kullanıcılarının zaten sahip olduğu bir özellik olan dahili belge tarama özelliğini Android'e de ekledi.

Bu özellik, kullanıcıların dosyaları doğrudan uygulama içinden tarayıp göndermesine olanak tanıyor.

Güncellemeyle birlikte grup arama özelliği de geliştirildi. Kullanıcılar artık bir arkadaşlarının adını aratarak o kişiyle paylaştıkları tüm grupları kolayca listeleyebilecek.